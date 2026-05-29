拉回半天又創高！股民嘆「技術分析失靈了？」 網：連5日線都沒破當然持續上看

台股近期頻頻改寫新高，市場資金瘋狂湧入AI與權值股，即使盤中出現震盪，往往隔天又迅速收復失土。有網友就在PTT發文感嘆，如今行情似乎完全不講技術分析，「是不是想太多的人反而賺不到錢？」引發熱烈討論。

原PO表示，近期大盤幾乎呈現「拉回一天就繼續噴」的模式，許多過去常見的技術分析訊號似乎都失去參考價值。如果按照均線、趨勢線操作，反而容易在回檔時被洗出場，最後變成賣在低點。

他因此好奇，面對這種強勢多頭行情，是不是什麼都不做、抱著不動的人反而比較容易賺錢？又該如何調整自己的投資心態。

不少網友認為，目前市場最重要的是抱得住「問就是歐印 刪除app」、「我就0050 009816 00981放著不管」、「只有加碼 沒有在賣的啦」、「記憶體每波回檔都被酸 但一直沒賣的根本賺爛」。

另一派則認為不是技術分析失效，而是原PO看得不夠深入「昨天大盤就撐在週線上 哪沒有 你不會看而已」、「連5日線都沒破說看技術線不合理？」、「技術分析不到位」、「強勢股沒跌破5日線就是持續上看」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。