苦撐5年終於吃到AI紅利！台積電長抱族喊「1股不賣」心路歷程曝

隨著AI熱潮持續推升台積電股價，不少長期持有的投資人也陸續分享獲利成果。一名網友在Dcard發文表示，自己從2020年開始透過零股方式慢慢累積台積電，期間歷經COVID-19疫情、關稅議題與市場震盪，即使帳面一度虧損難看，仍堅持「1股不賣」，如今終於吃到AI帶來的漲幅紅利。貼文曝光後，引發不少投資人共鳴，許多人也分享自己長抱台積電的經驗與心態轉變。

原PO表示，自己從2020年起便持續買進台積電零股，過程中最低甚至買到410元，但面對市場大幅波動時，依舊選擇持續加碼、不輕易賣出。直到2025年才終於累積到完整1張台積電，不過即使如此，他仍持續買進零股。他認為，只要相信台積電基本面與AI長期趨勢，就應該持續持有，並將這次經驗視為長期投資的成果。

不少網友對此深有同感，認為台積電作為台股權值王與AI核心供應鏈龍頭，長期持有確實帶來驚人報酬。有留言表示，「中間賣過一次非常後悔」，認為頻繁進出反而容易錯過大波段行情。也有人分享，自己同樣是在疫情期間開始定期定額買進台積電，但過去總想「低買高賣」，結果幾次操作後發現反而賣飛，因此後來決定「除非急需用錢，否則不要亂動」。

多數留言則聚焦在「長期持有」的重要性。不少人認為，台積電近年股價雖然波動劇烈，但只要基本面未改變，長線投資仍有優勢。尤其AI需求爆發後，市場對先進製程需求持續提升，也讓不少投資人更願意抱緊持股。部分網友更直言，「真正難的不是買進，而是抱得住」，認為能在大跌期間持續加碼的人，最後才能真正享受到長線複利效果。

不過，也有少數人提醒，現在市場對AI與台積電的樂觀情緒相當高漲，投資人仍須留意風險與資產配置。部分網友認為，雖然台積電長期趨勢依舊強勁，但股價已不再像過去那樣便宜，未來波動可能更大，因此投資人仍需依自身風險承受能力操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。