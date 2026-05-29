存款200萬想進場卻怕高點！網勸選0050、VOO當核心「分批買進」

台股近期持續高檔震盪，不少投資新手也開始想進場。一名網友在Dcard發文表示，自己存款終於累積到200萬元，也剛完成證券開戶，準備開始買股票，但看到目前大盤與熱門個股都已漲高，反而不知道該買什麼才好。貼文曝光後，引發大量網友討論，許多人一方面給出ETF與權值股建議，另一方面也提醒原PO不要急著把資金一次投入市場。

原PO表示，自己手上有200萬元存款，過去尚未正式投入股市，如今終於開戶想開始投資，卻因行情已在高檔而感到猶豫。這類「高點進場」焦慮引起不少共鳴，部分網友指出，每個年代回頭看都像高點，但長期而言市場仍可能續創新高；也有人直言，若真的覺得太高，就不必勉強進場，先研究投資商品與風險承受度更重要。

不少留言建議新手以0050、VOO等市值型ETF作為核心配置，若擔心短線波動，可採分批投入或定期定額方式降低心理壓力。有人表示，「會怕就分批0050」，也有人認為不懂個股就應先買主流ETF，慢慢練習心態。另有網友建議預留至少6個月生活備用金，剩餘資金再依個人風險屬性配置，例如保守者定期定額0050，積極者再考慮正二或個股。

也有一派網友直接點名台積電、鴻海、台達電、009816、00631L等標的，甚至有人喊出「All in台積電」、「正二刪App三個月後再看」等激進建議。不過，這些留言也伴隨不少玩笑成分，另有網友推薦森崴能源、台泥、華通等個股，顯示市場氣氛仍相當熱絡，投資人對題材股與權值股各有想像。

另一方面，也有不少人提醒原PO目前狀態「很像韭菜」，認為在連基本配置都不清楚的情況下，不應急著投入200萬元。有留言直言「人無法賺到認知外的錢」，建議先看書、做功課、了解ETF、個股與槓桿商品差異。部分網友則認為，若心態無法承受大起大落，現階段應先少量買進、邊學邊調整，而不是在市場最熱時因害怕錯過行情貿然重押。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。