房市資金被股市抽乾？專家警告「股房雙崩」網反盼房價崩盤

台股持續創高，不少資金湧入股市，也讓房地產市場降溫。房市趨勢專家李同榮近日示警，年輕人透過房貸、增貸、信貸與股票融資等「四貸同堂」方式重押股市，恐讓資金過度集中單一市場，一旦股市修正，未來可能出現「股房雙崩」，甚至重演民國79年後長達10年的低迷期。不過相關言論在PTT股板引發大量反彈，許多網友不但不擔心，反而直呼「房價崩盤最好」。

李同榮指出，目前許多年輕人將原本購屋的第一桶金投入股市，希望先靠股市賺到更多資本再買房，加上銀行與政策環境讓增貸、信貸更容易，導致資金快速從房市流向股市。他認為，現在股市已接近「九分滿」，若後續出現大幅修正，資金未必能順利回流房市，可能形成股房同步下跌的連鎖效應，因此呼籲政府適度放鬆房市政策，避免資金過度集中股市。

一名網友在PTT轉貼新聞後，也跟著詢問大家是否已開始獲利了結、分批減碼，或仍選擇續抱股票，並好奇後續盤勢將如何發展。不過PTT多數網友顯然不買單專家說法，認為目前房價根本還沒真正下跌，「抽乾房市不是很好嗎」、「房價跌50%我馬上買」，甚至有人直言「政府打不了房，股民自己來打」。不少人認為，房市多年來漲幅遠超薪資，如今只是成交量冷卻，價格依舊高檔，根本談不上崩盤。

大量留言則把矛頭直接指向炒房族與建商。有網友嘲諷「房蟲急了」、「找不到接盤俠才開始喊雙崩」，認為現在股市流動性與報酬率遠勝房地產，「誰還要買房當接盤俠」。也有人指出，房地產持有成本太低、流動性太差，導致許多投資客寧願囤房不降價，因此現在只是「賣不掉，不是跌價」。另有不少人提到，少子化趨勢下，長期房市需求本就存在隱憂，認為房價修正其實是遲早的事。

不過，也有少數網友認同專家的部分觀點，認為目前市場確實存在槓桿過高與過度樂觀的問題，若未來股市大幅修正，恐對年輕投資人造成衝擊。部分人則提到，股市與房市最大的差異在於流動性，「股票今天跌明天可能反彈，但房市一旦轉空，可能是以年計算」，因此即便看好股市，也不代表房市完全沒有風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。