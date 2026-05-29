Fed再放鷹派訊號！官員稱「必要時準備升息」 網憂衝擊股債市

美國聯準會（Fed）理事庫克近日表示，若通膨未如預期降溫，Fed已準備好再次升息，引發市場對貨幣政策轉向的擔憂。消息曝光後，PTT股板立刻掀起熱議，不少網友直呼「鬼故事來了」，擔心升息預期衝擊股市與債市；但也有另一派認為，Fed只是口頭威嚇，「笑你不敢升」，市場最終仍將維持高檔震盪。

根據媒體報導，Fed理事庫克在史丹佛大學演說時指出，美國通膨可能因能源價格與AI投資熱潮持續升溫，若未來幾個月物價壓力未能緩解，將支持進一步升息。她特別提到，AI資本支出推升晶片、設備與電價成本，加上中東戰事可能擴大能源通膨風險，使Fed不得不保持警戒。目前市場也高度關注即將公布的PCE數據，預估4月核心PCE年增率可能升至3.3%，創近年新高。

一名網友在PTT發文指出，Fed短期內真正升息的可能性不高，推測至少會觀望到年底再決定。他直言，如果Fed主席華許剛上任就立刻升息，「等於直接給川普難看」，因此判斷目前更像是政策喊話，而非立即行動。此觀點也獲得部分網友認同，有人認為Fed現在只是進行「預期管理」，目的在壓抑市場過度樂觀情緒。

多數網友則將焦點放在市場衝擊與資產價格上。有人直呼「美債要完」、「空頭大屠殺來了」，擔心升息預期將導致債券價格進一步下跌，也有人提到，美國2年期公債殖利率維持在4%附近，顯示市場已開始反映升息風險。另有不少人認為，即便真的升息，資金仍可能集中流向AI與科技巨頭避險，「最後還是七巨頭繼續噴」，因此未必會全面崩盤。

另一方面，也有大量網友對Fed說法抱持懷疑態度，認為「已準備好升息」並不代表真的會升。有留言嘲諷「喊喊而已」、「笑你不敢升」，甚至直言若Fed真的升息，美國政府龐大債務利息恐難以承受。此外，部分網友則把矛頭指向川普政府，認為中東衝突與能源問題本就是政策造成的結果，「一邊想降息、一邊搞石油危機」，才讓Fed陷入兩難。

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