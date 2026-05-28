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瘋狗浪拉回就是買點？台股高檔爆量收黑K惹焦慮…網：不買會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
台股在歷史最高點爆出史上最大成交量卻收黑K，引發PTT網友發文請益是否為危險訊號，並坦言自己原本想加碼AI股但最後忍住。圖／本報資料照片
台股在歷史最高點爆出史上最大成交量卻收黑K，引發PTT網友發文請益是否為危險訊號，並坦言自己原本想加碼AI股但最後忍住。圖／本報資料照片

台股近期一路狂飆，不只站上歷史新高，成交量更衝出史上最大量。不過就在市場情緒最瘋狂之際，大盤卻在高檔收出黑K，也讓不少投資人開始擔心：「這是不是危險訊號？」

有網友就在PTT發文請益，坦言手上很多資金都在市場裡，今天原本很想加碼AI股，但最後還是忍住，引發大量股民熱議。

原PO表示，台股今天在歷史最高點爆出歷史最大量，同時收黑K，從技術分析角度來看，似乎需要提高警覺。

不過他也提到，目前市場資金氛圍非常瘋狂，加上美伊戰爭議題似乎逐漸鈍化，因此也有人認為拉回反而可能是新的買點。

原PO坦言，今天其實很想加碼AI股，但最後還是選擇忍住，希望聽聽其他投資人的看法，因為相信不少人現在也都有類似焦慮。

不少網友仍偏向樂觀，認為目前台股就是典型多頭行情，拉回反而是上車機會「不買你會後悔」、「問就是歐印正二」、「今天抄底的會贏麻」、「瘋狗浪拉回就是買點 不要不信邪」、「哪一次不是這樣？然後又再創歷史新高噴一大段」。

不過，也有另一派網友開始擔憂高檔爆量黑K可能是警訊「最近4萬點以上都是換手盤 自己小心吧」、「歷史最大量 最高價 不會是同一天」、「今天抄底的明天要攤平了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美伊戰爭

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