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明年5萬點、後年6萬點？張錫喊「AI長線沒問題」…股民卻笑翻：年底不是12萬嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
東海大學財金系客座教授張錫認為，台股若明後年再站上5萬、6萬點，會是較健康的多頭節奏。中央社
東海大學財金系客座教授張錫認為，台股若明後年再站上5萬、6萬點，會是較健康的多頭節奏。中央社

台股近期漲勢驚人，市場氣氛熱到發燙。被封為「多頭總司令」的東海大學財金系客座教授張錫，也在最新專訪中喊出「2026年5萬點、2027年6萬點」的樂觀預測。

不過消息傳到PTT後，網友的反應卻幾乎一面倒，不少人認為張錫「喊得太保守」，甚至直言「下個月就6萬了」。

張錫在專訪中指出，今年台股已經漲到偏過熱的位置，若今年直接衝上5萬點，等於提前把明年的漲幅先反應完，因此他認為「2026年站上5萬點、2027年挑戰6萬點」會是比較健康的節奏。

他認為AI長線需求仍非常強勁，因此今年雖然可能高檔震盪，但不至於出現大崩盤。其中台積電仍是未來最重要的核心支撐，AI剛性需求也還沒結束。

不過張錫也提醒，部分AI概念股已經開始提前反應未來幾年的夢想，例如面板級先進封裝CoPoS技術目前仍有不少技術難關，市場漲幅已有些超前。

此外，他認為下半年台股比較可能走「以盤代跌」路線，也就是高檔震盪整理，而不是直接重挫。

不少網友對台股後市依舊極度樂觀，甚至認為張錫的目標價根本太保守「今年就五萬了吧 還明年勒」、「下個月就5萬了 還明年？」、「五月五萬 六月六萬 年底12萬」、「年底不是8萬就10萬」、「台積5000一定會到」。

不過，也有另一派網友開始擔心市場氣氛過熱，認為現在的多頭氛圍已經逐漸接近失控。

「股市預測看半年就夠遠了 誰知道會發生什麼事」、「隨便喊一喊是不是」、「漲不上去了啦 還有什麼可以炒的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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