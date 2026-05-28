更名凱基金（2883）衝上20元！集齊「公園套件」被股添樂讚貼心：股東卻大減13萬

＊原文發文時間為5月27日

我發現改名能改運，這話一點也不假！

今天心血來潮掃一下金融股今年走勢，跑最快的沒有意外是元大金（2885），第二名你猜猜是誰？

居然是開發金！噢不對是凱基金（2883）。

你敢信，凱基金現在已經是一檔20塊的金融股了？

改名前的凱基金，大概有10多年的時間吧，人家的股價天花板是100塊，開發金的天花板是10塊！

結果2024/9月改名後，股價至今已經漲超40%。上一次看到開發/凱基金20塊，已經是27年前了，遙想當時我還在媽媽十塊來。

而且我還發現，開發金現在也越來越貼心，懂得用股東會紀念品跟大家交朋友。例如22年彩繪碗、23年冰壩杯、24年野餐墊，今年是花鳥筷。有碗有筷有杯有地墊，完美的夜宿公園套件，實在設想周到又貼心。

這怎麼看都是企圖想取代那間「被紀念品耽誤的鋼鐵公司」。至於是誰就不說了。

好啦。所以真的是改名兼改運嗎？其實我認為真正原因，應該是凱基金在這幾年的時間裡，整併了中壽。這使得開發金從一間以證券、創投為主的金控，變成完整涵蓋人壽保險、證券、銀行的綜合型金控。

整個2025年，凱基金賺300億，人壽貢獻158億獲利，佔了一半貢獻度；到了今年第1季，股市行情大好，凱基證賺了59億，比去年同期成長220%，人壽這邊也持續穩定貢獻，變成雙引擎。

目前凱基金前4月稅後淨利175億，年成長 90%，EPS1.04，這還沒算IFRS 17 規範外的處分利益。看起來營運是越來越好了。

不過有意思的是，隨著凱基金一路創新高，當初持有凱基金的股民，也一路從85萬人，減少到72萬，少了13萬人。屬於意料之外，但情理之中的操作。

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