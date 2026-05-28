賭博不能包牌但指數投資可以！零股就買下整座市場…靠「市值汰弱留強」不用怕公司倒閉

賭博和指數投資的核心差異

一、賭博不能包牌 指數投資可以包牌

賭博如果要下注所有號碼，付出的賭金將遠遠高於回收的獎金。

而且只有中獎者能獲利，其餘的人全輸，槓龜虧損的是100%，中獎則要抽稅不能回收100%。

指數投資可以用幾百、幾千元買零股，等於買下該市場市值前幾名的成分股組合，不用擔心哪家公司倒閉，因為指數會自動照市值汰弱留強。

無論持有多少股數，對於股息和淨值成長的分配比率是相同的。

二、賭博無時空連續性 指數投資有時空連續性

賭博下注2號，只要當期樂透開出來不是2號就是「永遠虧損」，即便之後連續開出10次2號都領不到獎金。

投資指數如果遇到黑天鵝股市崩盤，只要當下沒賣出就不算輸錢。

風暴過去之後成分股沒有倒閉，繼續開門營業，盈餘恢復成長、股息照發、淨值回升照算，通通都算投資者贏錢。

所以智者學投資，愚者才賭博。

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