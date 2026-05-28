快訊

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

聽新聞
0:00 / 0:00

賭博不能包牌但指數投資可以！零股就買下整座市場…靠「市值汰弱留強」不用怕公司倒閉

聯合新聞網／ 投資者日記
賭博無法包牌且缺乏時空連續性，一旦當期沒中便面臨100%虧損；指數投資則可用少額買下零股組合，並透過市值自動汰弱留強，只要股市崩盤時沒賣出便不算輸。記者曾原信／攝影
賭博無法包牌且缺乏時空連續性，一旦當期沒中便面臨100%虧損；指數投資則可用少額買下零股組合，並透過市值自動汰弱留強，只要股市崩盤時沒賣出便不算輸。記者曾原信／攝影

賭博和指數投資的核心差異

一、賭博不能包牌 指數投資可以包牌

賭博如果要下注所有號碼，付出的賭金將遠遠高於回收的獎金。

而且只有中獎者能獲利，其餘的人全輸，槓龜虧損的是100%，中獎則要抽稅不能回收100%。

指數投資可以用幾百、幾千元買零股，等於買下該市場市值前幾名的成分股組合，不用擔心哪家公司倒閉，因為指數會自動照市值汰弱留強。

無論持有多少股數，對於股息和淨值成長的分配比率是相同的。

二、賭博無時空連續性 指數投資有時空連續性

賭博下注2號，只要當期樂透開出來不是2號就是「永遠虧損」，即便之後連續開出10次2號都領不到獎金。

投資指數如果遇到黑天鵝股市崩盤，只要當下沒賣出就不算輸錢。

風暴過去之後成分股沒有倒閉，繼續開門營業，盈餘恢復成長、股息照發、淨值回升照算，通通都算投資者贏錢。

所以智者學投資，愚者才賭博。

◎感謝 投資者日記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數化投資 賭博

延伸閱讀

想等高股息ETF除息加倉⋯股價狂噴不敢買！網勸：越早買越賺錢

中信金（2891）衝60元！不敗教主陳重銘：10幾年來領息賺價差皆超千萬

中信金（2891）衝60元！不敗教主陳重銘：10幾年來領息賺價差皆超千萬

00878配息增加...還僅花4天就填息！達人樂歪：1週內還漲3元、都忘記自己是高股息了

相關新聞

更名凱基金（2883）衝上20元！集齊「公園套件」被股添樂讚貼心：股東卻大減13萬

凱基金（2883）股價漲至20元，漲幅超過40%，標誌著其轉型成功，成為綜合型金控。儘管業績回升，股東數卻減少至72萬，減少13萬人，引發關注。

賭博不能包牌但指數投資可以！零股就買下整座市場…靠「市值汰弱留強」不用怕公司倒閉

賭博與指數投資之間有顯著差異。賭博只能單一下注，且虧損風險高；而指數投資能以小額資金分散風險，追求穩定的長期回報。賭博結果瞬息萬變，指數投資則具時間延續性，讓投資者在市況波動中持續獲利。

中信金（2891）衝60元！不敗教主陳重銘：10幾年來領息賺價差皆超千萬

中信金（2891）股價盤中突破60元，「不敗教主」陳重銘表示他在十多年內已累積逾千萬元股利收益，對未來獲利持樂觀態度，預估全年有望達到5元獲利。他幽默預言股價將隨著年齡增長。

想等高股息ETF除息加倉⋯股價狂噴不敢買！網勸：越早買越賺錢

台股近期持續強勢，高股息ETF也跟著水漲船高。一名網友在Dcard發文表示，因為想回去把大學念完，希望未來每月能有穩定現金流，因此原本打算等高股息ETF除息時再加碼買進，但近期價格一路上漲，讓他猶豫是否該直接進場。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，高股息ETF的價值與配息觀念也再度成為焦點。

台股狂飆他先獲利了結！網讚策略合理：寧願少賺也別被套

台股近期持續強勢上攻，不少熱門個股頻頻亮燈漲停，也讓部分投資人開始擔心市場是否過熱。一名網友在Dcard發文坦言，雖然目前看起來仍是大多頭行情，但自己已陸續把大部分資金「放口袋」，看到其他股票持續大漲難免感到心痛，因此好奇是否也有人開始提前獲利了結。貼文曝光後，引發不少網友分享自身操作策略與對後市的看法。

聯電喊明年全面漲價！股民嗨喊「二哥上看200」：晶圓雙雄一起噴

晶圓代工大廠聯電在股東會後釋出下半年營運轉佳、明年將全面與客戶討論調漲價格的訊息，引發PTT股板熱議。不少網友認為，聯電產能利用率回升、22奈米需求增強，加上擴產布局，代表成熟製程景氣正逐步復甦，甚至喊出「二哥上看200」。不過，也有部分投資人擔心消息已提前反映，質疑恐成「出貨文」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。