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中信金（2891）衝60元！不敗教主陳重銘：10幾年來領息賺價差皆超千萬

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
中信金在今日盤中強勢衝上60元大關，不敗教主陳重銘藉此打臉當年酸他存中國信託、高喊雷曼兄弟倒閉的酸民，指出自己十幾年來從中信金領取的股利與價差皆已雙雙超過千萬元。中信金控／提供
中信金在今日盤中強勢衝上60元大關，不敗教主陳重銘藉此打臉當年酸他存中國信託、高喊雷曼兄弟倒閉的酸民，指出自己十幾年來從中信金領取的股利與價差皆已雙雙超過千萬元。中信金控／提供

「不敗教主」陳重銘在影音內容中表示，中信金（2891）在盤中股價突破60元，他幽默笑稱這正是為了慶祝他今年滿60歲。

陳重銘回憶起自己在2015年出版第一本書《6年存到300張股票》時，內容主要便是分享自己存中國信託的經驗，當時卻引來不少酸民與反對意見，質疑金融股不能存，甚至舉出連雷曼兄弟都會倒閉的案例。

如今十幾年過去，陳重銘指出，自己靠著中信金所累積領取的股利已經超過千萬元，同時股票的價差也賺了超過千萬元，實績證明他當初的投資眼光才是正確的。

針對投資人最關心的「中信金目前還能不能存」的疑問，陳重銘在影片中透露，中信金光是今年前四個月的獲利，就已經大賺超過了兩元。

他個人對其今年的獲利表現做出保守預估，認為全年要賺個五元應該絕對沒有問題。

陳重銘強調，他絕對相信中信金未來的獲利會持續往上成長，一旦公司獲利跟著上去，投資人就完全不用去煩惱股價的表現。

他更打趣直言，等自己70歲的時候中信金股價說不定就到70元，到他80歲時股價就變80元；陳重銘在影片最後呼籲投資人，只要聽懂了這個獲利邏輯，「繼續存就對了」。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2891中信金 陳重銘

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