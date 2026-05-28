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想等高股息ETF除息加倉⋯股價狂噴不敢買！網勸：越早買越賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高股息ETF近期強勢上漲，引發投資者熱議。一名網友考慮等除息再加碼，但隨著價格飆升，開始猶豫。專家提醒，長期投資不應過於執著於時機，早買也有可能更便宜。（本報系資料庫）
台股高股息ETF近期強勢上漲，引發投資者熱議。一名網友考慮等除息再加碼，但隨著價格飆升，開始猶豫。專家提醒，長期投資不應過於執著於時機，早買也有可能更便宜。（本報系資料庫）

台股近期持續強勢，高股息ETF也跟著水漲船高。一名網友在Dcard發文表示，因為想回去把大學念完，希望未來每月能有穩定現金流，因此原本打算等高股息ETF除息時再加碼買進，但近期價格一路上漲，讓他猶豫是否該直接進場。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，高股息ETF的價值與配息觀念也再度成為焦點。

原PO曬出自己的投資部位，目前持有0050、0052、0056與00919等ETF，帳面獲利超過17萬元，報酬率約22%。他表示，自己未來想回校完成學業，因此希望透過高股息ETF建立每月現金流，原本規劃等除息時再各加碼3張，但近期ETF價格持續上漲，讓他擔心越等越貴，因此上網詢問其他投資人的建議。

不少網友認為，若是長期投資，其實不必太執著等待除息或回檔時機。有留言指出，「越早買大概率越便宜」，因為長期來看市場整體仍偏向上升趨勢，若一味等待修正，可能反而錯失配息與漲幅。也有人分析，高股息ETF確實適合想建立現金流的人，即使績效未必贏過市值型ETF，但配息帶來的心理穩定感，是純市值型產品難以取代的。

不過，另一派網友則對高股息策略提出強烈質疑。有網友直言「高股息就是垃圾策略」，認為配息本質只是把資產從股票轉成現金，總資產並不會因此增加，「配息前100萬、配息後還是100萬」，與需要資金時自行賣股並無本質差異。部分人更批評，許多投資人過度執著持股張數與配息，卻忽略真正重要的是總報酬率與資產成長。

此外，也有不少網友分享自身經驗與操作方式。有人提到00919等高股息ETF過去常在高點後出現修正，因此若願意等待，仍有機會在拉回時布局；但也有人坦言，自己先前太早賣出00919，如今看到價格一路走高相當後悔。另有投資人指出，目前高股息ETF表現甚至優於部分市值型ETF，像00878近期績效就「屌打市值型」，顯示市場資金仍持續流入高配息產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息ETF ETF 台股

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