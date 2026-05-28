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台股狂飆他先獲利了結！網讚策略合理：寧願少賺也別被套

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期強勢上漲，部分投資人選擇提前獲利了結以降低風險，引發網友熱議。雖然市場仍顯樂觀，許多人認為調整投資部位是合理策略，而仍有投資人全倉持股，顯示市場情緒分歧。（本報資料照片）
台股近期強勢上漲，部分投資人選擇提前獲利了結以降低風險，引發網友熱議。雖然市場仍顯樂觀，許多人認為調整投資部位是合理策略，而仍有投資人全倉持股，顯示市場情緒分歧。（本報資料照片）

台股近期持續強勢上攻，不少熱門個股頻頻亮燈漲停，也讓部分投資人開始擔心市場是否過熱。一名網友在Dcard發文坦言，雖然目前看起來仍是大多頭行情，但自己已陸續把大部分資金「放口袋」，看到其他股票持續大漲難免感到心痛，因此好奇是否也有人開始提前獲利了結。貼文曝光後，引發不少網友分享自身操作策略與對後市的看法。

原PO表示，目前市場幾乎沒有休息跡象，甚至好奇是否有人因此離職專職炒股。不過他坦承自己個性偏保守，因此已先將大部分獲利落袋為安，只是每天看到市場上一堆漲停股仍難免產生錯失行情的焦慮感。此番心聲引起不少投資人共鳴，反映近期市場在瘋狂上漲之際，投資人對風險與報酬之間的拉扯。

許多網友認為，「調節部位」其實是合理策略，有人直言「寧願少賺，也不要一根下殺跑不掉」，也有人分享自己目前已將一半甚至八成資金轉回現金部位，認為市場漲勢過快難免令人不安。部分留言則強調，「放進口袋的才是真正的錢」，帳面獲利若未實現終究只是數字，因此適時停利並沒有問題。

不過，也有另一派投資人仍選擇繼續留在市場。有網友表示自己目前依舊「全倉All in」，認為只要不開槓桿，就不容易被短線震盪洗出場；還有人喊出「回調就信貸」、「拼提早退休」，顯示市場樂觀情緒依舊濃厚。部分投資人則選擇將個股逐步換成ETF，認為這樣能降低風險，同時保留參與行情的機會。也有人認為，擇時進出市場本來就非常困難，因此至少應維持五成以上資金在市場中，避免錯過長線行情。

此外，還有不少留言延伸至投資心態與策略管理。有網友指出，「不要預設高點，但要有自己的交易策略」，認為現在市場氣氛確實瘋狂，但沒有人知道還能漲多久。也有人提醒，真正重要的不是短期是否少賺，而是能否在未來空頭市場中保住資產，「比的不是誰賺最多，而是誰跌的時候虧最少」。另有網友則直言，「不要投資自己不熟悉的領域」，認為市場熱度再高，最終仍應回歸個人風險承受能力與投資紀律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 套牢

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