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聯電喊明年全面漲價！股民嗨喊「二哥上看200」：晶圓雙雄一起噴

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電宣布明年將全面調漲價格，產能利用率回升及22奈米需求強勁引發股民熱議，許多人預測股價將上看200。然而，部分投資人質疑過度樂觀，擔心已提前反映消息。路透
聯電宣布明年將全面調漲價格，產能利用率回升及22奈米需求強勁引發股民熱議，許多人預測股價將上看200。然而，部分投資人質疑過度樂觀，擔心已提前反映消息。路透

晶圓代工大廠聯電在股東會後釋出下半年營運轉佳、明年將全面與客戶討論調漲價格的訊息，引發PTT股板熱議。不少網友認為，聯電產能利用率回升、22奈米需求增強，加上擴產布局，代表成熟製程景氣正逐步復甦，甚至喊出「二哥上看200」。不過，也有部分投資人擔心消息已提前反映，質疑恐成「出貨文」。

根據媒體報導，聯電財務長劉啟東表示，受原物料成本上升影響，公司已自今年7月起針對新製程、新訂單與新增產能進行選擇性調漲價格，2027年則將與客戶全面商議價格調整。聯電目前產能利用率約85%，其中22奈米需求持續成長，尤其電源管理晶片與高階手機驅動IC需求最熱。此外，新加坡廠與先進封裝矽中介層也持續擴產，市場預期將有助後續營運動能。

一名網友在PTT分享新聞後認為，聯電「全面漲價」與產能利用率提升，代表基本面轉強訊號相當明確，尤其22奈米需求強勁，加上新加坡廠與先進封裝布局，有望有效化解成本壓力，因此看好下半年與明年營運表現。他也提到，過去聯電股價常被視為台積電的十分之一，但近年AI熱潮讓差距被拉開，如今聯電有機會逐步追近，引發不少投資人共鳴。

多數網友則偏向樂觀看待後市，不少人直言「二哥是對的」、「上看200」、「晶圓雙雄一起噴」，甚至有人以「大哥二弟1:5」形容聯電與台積電的股價比值仍有補漲空間。另有投資人指出，聯電廠房折舊壓力降低，只要產能利用率提升，毛利率就可能快速改善。此外，也有人認為美中供應鏈重組後，美國市場對非中國成熟製程需求增加，聯電、世界先進與格羅方德等業者將成受惠者。

不過，也有另一派網友保持保留態度，認為「成熟製程真的能一路漲？」、「連滿載都還沒做到」，質疑市場過度樂觀。部分留言則直言「利多出盡」、「出貨文」，認為股價短線已提前反映未來題材。此外，也有不少網友哀號自己太早賣出，或還沒上車，「68賣掉現在超後悔」、「看到沒聯電的人在哭，就是我」，形成另一波討論焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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