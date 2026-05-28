台股「四貸同堂」未過熱？網樂觀解讀：多頭行情還沒完

金管會銀行局近日回應外界對台股投資槓桿升溫、「四貸同堂」現象的憂慮，強調目前貸款成長仍屬可控範圍，尚未出現過熱情況，引發PTT股板熱烈討論。不少網友認為，銀行審核本就嚴格，並非人人都能輕易貸款投資，也有人從官方說法解讀為「多頭行情尚未結束」，市場氣氛依舊偏樂觀。

根據媒體報導，所謂「四貸同堂」是指投資人同時透過房貸、股票融資、信貸與車貸等方式擴大槓桿投入股市，引發市場對金融風險的擔憂。不過銀行局指出，今年4月相較去年同期，房貸、車貸與小額信貸增幅仍屬合理範圍，且借款用途皆有管理機制，若發現資金流向股市，也會進行貸後追蹤。證期局則表示，券商近期已陸續調降融資成數、提高融資利率，將持續觀察市場風險。

一名網友在PTT分享新聞後直言，先前不少專家擔心市場槓桿過高，如今官方卻認為尚未失控，因此好奇「多頭行情是不是還能繼續？」此番發言引來大量留言。有網友認為，真正能貸到大量資金的人本就具備還款能力，「銀行又不是做慈善」、「不是阿貓阿狗都能借」，認為外界對槓桿風險過度渲染。也有人笑稱「金管會認證還沒到頂」、「態度很明顯了」，解讀官方說法偏向安撫市場。

多數留言則聚焦在「全民炒股」現象，不少人認為現在市場氣氛仍偏保守，實際敢大舉槓桿的人不多，「大家嘴巴歐印，實際上都很怕」、「很多人還在等大崩盤」。另有網友提到，近年台股漲勢驚人，許多早期槓桿投資者已累積可觀獲利，因此短期內未必出現違約風險。此外，也有不少人抱怨質押與融資額度限制，認為市場資金需求依舊旺盛。

另一方面，也有不同聲音質疑官方說法過於樂觀。有網友指出，若只觀察銀行貸款數據，恐忽略股票質押與券商融資等隱藏風險，「質押早就熱到爆掉了」。還有人擔心，一旦市場大幅修正，高槓桿投資恐引爆金融風暴。此外，也有留言將矛頭指向房市，認為部分房地產人士刻意放大股市風險，意圖吸引資金回流房地產市場。部分網友則主張，若擔心過熱，應透過提高利率調節，而非直接限縮貸款，以免造成市場流動性急凍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。