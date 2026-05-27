大摩喊聯發科（2454）上看5088元…卻狂倒貨「券商排第一」？網酸：熟悉的大摩最對味

聯發科（2454）近期股價狂飆，摩根士丹利更喊出5,088元目標價，不過市場卻發現，大摩一邊喊多、一邊卻持續站在賣方。根據統計，台灣摩根士丹利近20個交易日賣超聯發科6,885張，引發股民熱議「這到底是哪招」。

據報導，摩根士丹利近期看好聯發科後市，喊出5,088元目標價。不過從籌碼面觀察，外資自5月7日至26日已連續調節聯發科，14個交易日累計賣超9,813張，外資持股也跌破90萬張。

若進一步觀察券商進出，台灣摩根士丹利近20個交易日更高居賣超第一名，累計賣超6,885張。不過聯發科股價仍持續創高，27日盤中甚至一度衝上4,690元漲停價，再刷歷史新高。

部分網友認為，大摩其實只是提前獲利了結，並不代表不看好後市「他只說5000沒說他不賣啊」、「佛心 賣給你上車」、「外資不賣怎麼讓你們接回」、「尾巴留給各位很佛心耶！」

也有人認為，聯發科目前氣勢仍強，「有啥差別 聯發科還在噴」、「五月靠聯發科已經賺破表了」、「內資團結再給他升，不怕被賺」。

另一派網友則直言，大摩這種操作早就不是第一次「大摩哪次不這樣」、「熟悉的大摩最對味」、「出貨文，但內資團結再給他升」、「喊高目標價讓大家抬轎好出清啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。