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2檔股獲利比工作年薪高！作家嘆信仰翻盤：選擇比努力更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米近日在臉書分享自身的操股心得。 示意圖／ingimage
作家黃大米近日在臉書分享自身的操股心得。 示意圖／ingimage

台股持續熱絡，作家黃大米近日就在臉書發文，提到如果股市再繼續漲下去，「很多人應該都不想工作，每天在家看盤就好」。甚至笑說，就連許多餐飲業老闆，搞不好都會開始懷疑，到底還需不需要每天辛苦開店。黃大米坦言，自己其實只是股市菜鳥，去年10月才開戶，投資也很保守，主要只買0050台積電，最近才加碼一些台達電聯發科零股，沒想到近期獲利竟然比以前在電視台工作的年薪還多。

黃大米表示，自己從小一直相信「努力很重要、腳踏實地很重要」，但在近期台股熱度之下，卻讓她開始有種「選擇比努力更重要」的感覺。也觀察到有些願意把房子再拿去借款、投入台股的人，翻身速度似乎遠比自己這種保守型投資人更快。面對這波市場熱潮，她也忍不住自嘲，「看來我未來翻身的機會，就是年紀大了請外籍看護幫我翻身」，幽默形容自己與別人口中的「翻身人生」，似乎完全是兩回事。

事實上，黃大米過去就曾多次分享自己定期定額投資0050與台積電的經驗。她日前透露近期0050獲利已來到48%，也讓她開始覺得，「萬一家人之後開飲料店賠錢，至少還能靠股票獲利補回來」。她坦言，自己過去其實完全不買股票，只相信房地產，但後來看到不少身價不凡的朋友長期持有0050與台積電，加上親眼看見身邊人的實際獲利後，才慢慢改變想法，並在去年正式開戶投入台股市場。

她也提到，自己其實曾與朋友一起開服飾店，當時原本以為憑藉職場經驗就能順利創業，沒想到最後仍小賠收場。她指出經營實體店面真正困難的，往往不是商品本身，而是人事、租金、水電與營運成本。也因為有過這段經驗，現在陪家人研究飲料店加盟時，變得格外小心，甚至會實際觀察人流、推估發票與業績狀況。她也感嘆，現在定期定額買0050與台積電，「似乎真的比開店還好賺」，最後還笑喊「孩子請加油，我靠你們了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 0050 台達電 聯發科

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