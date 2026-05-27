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台積電3奈米傳下半年喊漲15%！網反嫌「太便宜」：記憶體都翻倍了

聯合新聞網／ 綜合報導
因應AI加速器與高效能運算需求爆發導致3奈米產能持續滿載，市場傳出台積電下半年3奈米報價將調漲15%，明年預計再續漲5%至10%。中央社
因應AI加速器與高效能運算需求爆發導致3奈米產能持續滿載，市場傳出台積電下半年3奈米報價將調漲15%，明年預計再續漲5%至10%。中央社

AI熱潮持續推升先進製程需求，市場再傳出台積電（2330）3奈米報價將於下半年調漲15%，明年甚至可能再漲5%至10%。消息曝光後，股版討論瞬間炸鍋，不少網友第一反應不是嫌太貴，而是反過來吐槽「漲太少」。

根據報導，AI加速器、ASIC客製化晶片、旗艦手機與高效能運算（HPC）需求同步爆發，讓台積電3奈米產能持續滿載。供應鏈指出，目前Fab18稼動率維持高檔，即便持續擴產，AI需求增速仍超乎市場預期，因此下半年3奈米報價將再調漲15%，明年還有機會續漲5%至10%。

同時，MSCI最新半年度調整中，台積電也成為台灣指數權重調升最多個股，市場預期外資被動資金有望持續回流。法人則認為，在海外設廠成本增加、2奈米良率仍在爬坡背景下，3奈米目前仍是AI晶片最成熟且穩定的量產節點。

不少網友認為，台積電目前根本掌握全球AI算力命脈，漲價只是剛好而已。「有漲不錯了吧，就怕不漲價」、「台積電真的對客戶太好了...」、「今年不漲價的話，EPS應該保底都有88了」、「終於要漲價啦」、「至少漲了（淚）」。

也有網友看好後續獲利爆發，「全年eps輕鬆破百」、「AI需求成長速度遠超市場預期」、「3奈米現在根本供不應求」。

但另一派網友卻認為，15%根本不夠看。「太少了 記憶體都漲200%了」、「才15%？」、「至少漲80%以上 客戶才覺得你尊爵不凡」、「15%太少了 下去吧」、「台積電佛心，只漲15%」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 奈米 MSCI

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