36歲租屋族靠零股存到百萬！台股大漲卻更焦慮 網見持股讚：教科書等級

台股近期強勢衝高，不少投資人資產水漲船高，但也有人因此陷入「賺錢焦慮」。一名36歲、月薪4萬元的上班族就在Dcard發文，坦言自己進入股市約10年，從一開始只能每月花一兩千元買零股，到現在固定投入5000元定期定額，終於讓股票與存款資產加總突破100萬元，但隨著市場大漲，她卻開始擔心「之後跌了會不會化為烏有」。

原PO表示，自己長期在外租屋，扣掉房租、保險與生活開銷後，每月能投入市場的金額其實相當有限，「5000元已經是極限」。她坦言沒有富有背景，從小窮怕了，因此即使看到股票帳面獲利增加，內心依然沒有安全感，甚至萌生想把持股全部賣掉換現金的念頭。

從她貼出的對帳單可見，目前持股包括0050、006208、鴻海、台積電、凱美與中信金等，幾乎都是市場常見的大型權值股與ETF。其中006208獲利率超過100%，中信金更逼近200%，整體配置以長期投資與穩健存股為主，也讓不少網友看完直呼「這根本是教科書等級配置」。

不少留言認為，原PO最大的優勢其實是「紀律」。有網友表示，「妳買的這麼漂亮，就知道不是亂買」、「0050、006208、2330這幾檔，不缺錢根本沒人在賣」。也有人安慰她，「長期持有會翻倍再翻倍」、「股票上下震盪很正常，但很難跌回妳的均價」。

由於原PO同時持有0050與006208，也引發部分網友討論。有留言好奇「為什麼大家都喜歡一起買0050跟006208？」另有投資人分析，0050流動性較高、近期又因分割後重返百元話題持續升溫，而006208則因費用率較低，長年被視為「窮人版0050」，兩者支持者始終不少。

除了鼓勵長抱，也有網友提供較務實建議。有人認為，如果現金能帶來安全感，其實可以適度獲利了結，「少賺一點換心安也很好」。其中討論度最高的留言之一，就建議原PO可以先賣掉中信金與凱美等部位，把部分獲利轉回現金，剩下的0050、006208與台積電則繼續長期持有。

另一派人則認為，真正該擔心的不是股票，而是收入成長太慢。有保險業網友直言，「有沒有考慮增加賺錢能力？因為股市長期本來就是向上的」，認為只要本業持續進步，即使市場短期波動，也比較不容易被帳面損益影響情緒。

留言區也出現不少「過來人」分享自身經驗。有人表示自己以前也是把錢放定存，一年利息不到2%，後來改成長期投資後，才真正感受到資產成長的速度；也有人提醒，「現在看起來是紙上富貴，但如果因此每天睡不好，那就代表部位可能已經超出心理承受範圍」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。