台股狂飆散戶踏空？他3萬9全賣傻眼「到底在漲什麼」 網嗨：今年上5萬點

AI熱潮持續延燒，美股與台股近期同步強攻，加權指數不只突破4萬點，短短幾天更直接衝破4萬3，讓不少提前下車的投資人陷入焦慮。一名網友就在Dcard股票板發文表示，自己原本以為「4萬就是高點」，結果在3萬9附近把股票全數賣光，如今看到大盤持續噴出，忍不住崩潰發問「台股到底在漲什麼？」

原PO坦言，現在自己很想重新進場，但又害怕買在高點被套牢，「說好的漲多了就要回調呢？」貼文曝光後，迅速吸引大量股民留言討論，不少人更直接開啟「超級大多頭模式」，認為台股根本還沒漲完。

其中最熱門留言來自一名台大網友，直言「你不知道今年年底上十萬嗎？今天不買，明天就會後悔」，獲得超過百人按讚。還有人認為，「現在還很多人在看空，代表還會繼續漲」，甚至喊出「年底5萬上看6萬」、「台積電還沒發力，4萬5穩穩的」。

不少人則將這波行情歸功於AI產業爆發。留言指出，台灣目前已成為全球AI伺服器與高科技供應鏈核心，從台積電、鴻海到AI概念股全面受惠，加上企業財報與營收頻創新高，「市場根本不是亂漲」。有網友分析，只要看台積電預估EPS與本益比，大概就能推算大盤還有多少空間。

不過，也有另一派認為近期市場已經開始過熱。一名網友直言，「身邊很多人都開始討論股票了，感覺也快下來了」，還有人表示，現在最怕的不是沒賺到，而是高檔追進後遇到大回調，「爬得越高，跌得越深」。

留言區也出現不少「股市哲學派」發言。有股民認為，「大部分人覺得會跌，那就是繼續漲，市場永遠反人性」；也有人分享自己的操作方式，「高點就是川普講話前，等他發言後暴跌再買回來」。另有投資人提醒，「不要預設高點，趨勢沒轉弱就持續做多」。

除了市場情緒高漲，也有不少人討論「踏空焦慮」。有人認為原PO最大的問題其實不是賣股票，而是「全部賣光」，建議至少保留部分持股觀察，不然容易空手看大盤一路創高，「走怕死、放怕飛，就是這種感覺」。

也有較理性的網友指出，現在網路上一堆「股王」與炫耀文，很多都是只分享賺錢的一面，「套牢的人根本不會發文」。因此比起羨慕別人賺多少，更重要的仍是風險管理與自身投資策略，「只要對自己的資產負責就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。