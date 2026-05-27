快訊

美伊達協議？Piper Sandler潑冷水：荷莫茲海峽恐再封數月 油價飆新高

刪訊息滅證？警政署專員淪鍾文智「私家偵探」疑有不正利益 檢方聲押禁見

現場照片曝光！美國華盛頓州造紙廠化學槽突發內爆 已有傷亡、失蹤人數不明

聽新聞
0:00 / 0:00

台股狂飆散戶踏空？他3萬9全賣傻眼「到底在漲什麼」 網嗨：今年上5萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股因AI熱潮持續飆升，強攻突破4萬點，讓早已賣出的投資人焦慮不已。一名網友在Dcard上吐露賣光持股後，看到指數不斷上漲，忍不住發問「台股到底在漲什麼？」對市場未來走勢，股民意見分歧，部分人士樂觀預測年底可望上5萬點。（本報系資料庫）
台股因AI熱潮持續飆升，強攻突破4萬點，讓早已賣出的投資人焦慮不已。一名網友在Dcard上吐露賣光持股後，看到指數不斷上漲，忍不住發問「台股到底在漲什麼？」對市場未來走勢，股民意見分歧，部分人士樂觀預測年底可望上5萬點。（本報系資料庫）

AI熱潮持續延燒，美股與台股近期同步強攻，加權指數不只突破4萬點，短短幾天更直接衝破4萬3，讓不少提前下車的投資人陷入焦慮。一名網友就在Dcard股票板發文表示，自己原本以為「4萬就是高點」，結果在3萬9附近把股票全數賣光，如今看到大盤持續噴出，忍不住崩潰發問「台股到底在漲什麼？」

原PO坦言，現在自己很想重新進場，但又害怕買在高點被套牢，「說好的漲多了就要回調呢？」貼文曝光後，迅速吸引大量股民留言討論，不少人更直接開啟「超級大多頭模式」，認為台股根本還沒漲完。

其中最熱門留言來自一名台大網友，直言「你不知道今年年底上十萬嗎？今天不買，明天就會後悔」，獲得超過百人按讚。還有人認為，「現在還很多人在看空，代表還會繼續漲」，甚至喊出「年底5萬上看6萬」、「台積電還沒發力，4萬5穩穩的」。

不少人則將這波行情歸功於AI產業爆發。留言指出，台灣目前已成為全球AI伺服器與高科技供應鏈核心，從台積電、鴻海到AI概念股全面受惠，加上企業財報與營收頻創新高，「市場根本不是亂漲」。有網友分析，只要看台積電預估EPS與本益比，大概就能推算大盤還有多少空間。

不過，也有另一派認為近期市場已經開始過熱。一名網友直言，「身邊很多人都開始討論股票了，感覺也快下來了」，還有人表示，現在最怕的不是沒賺到，而是高檔追進後遇到大回調，「爬得越高，跌得越深」。

留言區也出現不少「股市哲學派」發言。有股民認為，「大部分人覺得會跌，那就是繼續漲，市場永遠反人性」；也有人分享自己的操作方式，「高點就是川普講話前，等他發言後暴跌再買回來」。另有投資人提醒，「不要預設高點，趨勢沒轉弱就持續做多」。

除了市場情緒高漲，也有不少人討論「踏空焦慮」。有人認為原PO最大的問題其實不是賣股票，而是「全部賣光」，建議至少保留部分持股觀察，不然容易空手看大盤一路創高，「走怕死、放怕飛，就是這種感覺」。

也有較理性的網友指出，現在網路上一堆「股王」與炫耀文，很多都是只分享賺錢的一面，「套牢的人根本不會發文」。因此比起羨慕別人賺多少，更重要的仍是風險管理與自身投資策略，「只要對自己的資產負責就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 散戶

延伸閱讀

有台積電不買去買中鋼？股添樂驚見鎖死漲停…近6萬張排隊買不到：春燕真的來了

0050再漲破百元關卡 財經作家喊「這檔更猛」：股災一定借錢買

台股暴漲掀「畢業文」潮？他喊「誰還想上班」反被酸：熊市再來一次就知道

00631L增持台積電（2330）現貨「正二內戰」開打？ 網讚：真正0050正二了

相關新聞

36歲租屋族靠零股存到百萬！台股大漲卻更焦慮 網見持股讚：教科書等級

台股近期強勢衝高，不少投資人資產水漲船高，但也有人因此陷入「賺錢焦慮」。一名36歲、月薪4萬元的上班族就在Dcard發文，坦言自己進入股市約10年，從一開始只能每月花一兩千元買零股，到現在固定投入5000元定期定額，終於讓股票與存款資產加總突破100萬元，但隨著市場大漲，她卻開始擔心「之後跌了會不會化為烏有」。

台股狂飆散戶踏空？他3萬9全賣傻眼「到底在漲什麼」 網嗨：今年上5萬點

AI熱潮持續延燒，美股與台股近期同步強攻，加權指數不只突破4萬點，短短幾天更直接衝破4萬3，讓不少提前下車的投資人陷入焦慮。一名網友就在Dcard股票板發文表示，自己原本以為「4萬就是高點」，結果在3萬9附近把股票全數賣光，如今看到大盤持續噴出，忍不住崩潰發問「台股到底在漲什麼？」

台股暴漲掀「畢業文」潮？他喊「誰還想上班」反被酸：熊市再來一次就知道

近年AI熱潮推升全球股市，美股與台股頻創新高，不少投資人資產快速膨脹，也讓社群平台開始出現大量「財富自由」、「想退休」相關討論。一名網友就在Dcard股票板發文直呼，「人到底為什麼要上班」，短短一句話立刻吸引超過300人按讚，意外掀起一波「股市畢業文」熱潮。

金融股被提款？AI狂潮下資金轉向科技股…網酸：現在買金融股幹嘛

隨著台股在AI及科技股帶動下大幅上漲，金融股卻持續走弱，吸引PTT股民熱議。外資不斷賣出金融股，部分投資者認為這是長線進場的好機會，而另一些人則指出市場資金已轉向科技股。

美股狂歡要落幕？兩大壞數據示警崩盤近了 網酸：喊2萬崩到現在快5萬

美股快速反彈，但外媒警告兩項壞數據，如消費者信心創歷史低點，批發通膨升至多年新高，可能暗示股市狂歡即將結束。PTT網友多持懷疑態度，認為崩盤預告已屢見不鮮。

76歲尹衍樑辭世震撼股民！從叛逆少年到商界傳奇 潤泰後續受關注

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，享壽76歲，震撼股民與業界。他曾是叛逆少年，最終成為台灣商界傳奇，擁有超過600項國際專利。潤泰集團及南山人壽的未來發展成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。