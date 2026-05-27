台股暴漲掀「畢業文」潮？他喊「誰還想上班」反被酸：熊市再來一次就知道

近年AI熱潮推升全球股市，美股與台股頻創新高，不少投資人資產快速膨脹，也讓社群平台開始出現大量「財富自由」、「想退休」相關討論。一名網友就在Dcard股票板發文直呼，「人到底為什麼要上班」，短短一句話立刻吸引超過300人按讚，意外掀起一波「股市畢業文」熱潮。

原PO並未透露實際獲利金額，但從留言區可見，大批網友分享自己在疫情後進場投資的驚人報酬。有人自稱2020年投入200萬元，如今資產已滾到4600萬元，「超想直接辭職退休」；也有人稱「20萬翻到1億多」、「50萬變100多萬」、「10萬美元玩到1兆美元」，各種誇張數字讓不少人直呼「現在股板人人都是股神」。

不過，也有不少網友認為，這類言論多半建立在近幾年超級多頭行情之上。有人直言，「牛市豬都能飛」，真正厲害的是熊市還能穩定賺錢的人。另有股民分享自己曾在台股1萬8時也覺得「不用上班」，結果隔年大盤跌到1萬3後就安靜了，「沒經歷過空頭的人，話不要說太滿」。

除了質疑「紙上富貴」，也有人提醒，即使真的靠股票賺到大錢，未必適合完全脫離職場。有網友認為，長期待在家可能與社會脫節，「閒久了也會厭倦」，不如轉兼職或降低工作壓力即可。也有人分享，自己目前雖然資產已足以退休，但仍選擇「薪水小偷模式」繼續工作，把工作當作維持生活節奏的一部分。

留言區中，也出現不少「真假難辨」的炫富內容，像是「20塊玩到800億」、「500元翻成5兆」、「20塊三小時變2500萬」等，讓其他網友笑稱，「現在股票板沒幾千萬都不好意思留言」。還有人吐槽，「沒附對帳單一律當唬爛」。

不過，也有較務實的投資人分享自身經歷。一名自稱40歲的凶宅試睡員透露，自己當年靠信貸加碼AMD、特斯拉，再持續投入薪水，如今已接近財富自由，但仍保持低調生活，「真正財富自由的人不會到處講，因為只會吸引奇怪的人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。