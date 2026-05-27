台股殖利率只剩1.5%？他不解「市值膨脹、配息未增」靠什麼漲

台股今年震盪劇烈，一名網友在PTT股板發文指出，根據他所整理資料，台股整體現金殖利率已從2016年的4.5%至5%，一路下滑到2026年約1.5%至2.5%，並以目前「市值134兆、配息2兆」估算，認為整體殖利率只剩約1.5%。他也因此好奇，若未來台股市值持續膨脹，但企業配息沒有同步增加，「股票的價值到底從哪來？」文章曝光後，掀起股民激烈論戰。

原PO認為，股票本質應該來自公司獲利與配息，若不考慮股息，只靠買賣價差，「股市真的有創造實際價值嗎？」他甚至舉例，若開兩台電腦互相高頻交易台積電股票，「難道就能創造財富？」並質疑，現在定期定額買股的報酬率，看起來已與房東收租差不多，「還值得繼續投入嗎？」

文章一出後，大批網友認為原PO觀念仍停留在「高股息時代」，直言「現在誰還在看殖利率」、「一天漲幅就超過一年股息了」。不少人指出，目前市場更重視的是企業未來成長性與資本利得，而非單純配息能力。有人舉例，「台積電未來如果每季賺更多，就算現在殖利率低，市場還是願意給更高股價。」

也有網友提到，美股許多大型成長股長年不配息，股價依舊持續創高，例如波克夏就幾乎不發股利，「永遠不配息等於壁紙」的說法根本站不住腳。另一派則認為，殖利率仍有參考價值，但不能單獨拿來判斷投資價值，「高殖利率很多都躺在地板上」。

此外，也有部分股民開始擔憂市場估值過熱。推文指出，「現在很多公司根本還沒賺多少錢，本益比卻衝到50倍甚至100倍」，認為AI行情讓市場更願意為「未來夢想」買單，但也讓部分人聯想到2000年網路泡沫時期。

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