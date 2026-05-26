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金融股被提款？AI狂潮下資金轉向科技股…網酸：現在買金融股幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期由AI與科技股領軍暴漲，金融股卻因表現弱勢、遭外資持續賣出提款而引發PTT網友熱烈討論，不少人好奇是否與房貸壓力或資金收不回來有關。圖／聯合報系資料照片
台股近期由AI與科技股領軍暴漲，金融股卻因表現弱勢、遭外資持續賣出提款而引發PTT網友熱烈討論，不少人好奇是否與房貸壓力或資金收不回來有關。圖／聯合報系資料照片

台股近期由AI、科技股帶頭大漲，但金融股表現相對弱勢，有網友好奇，為何外資持續賣金融股，甚至大盤上漲時金融仍走跌，引發PTT股民熱議

原PO表示，這幾周原本想進場金融股，卻發現相關個股愈跌愈低，外資也持續賣出。相較AI機櫃供應鏈與科技股暴漲，金融股卻像被市場冷落，因此好奇是否與放款、資金收不回來，或房貸壓力有關。

不少網友認為金融股下跌反而是給長線投資人進場機會，有人說「不是很好嗎？ 你可以低價收購」、「給你便宜價買 不好嗎」、「你想買的東西打折還嫌」、「跌了不就是逢低加碼的好時機嗎」、「金融股拿來存閒錢的，有跌就接」。

另一派則認為現在市場主流明顯在AI與科技股，金融股自然被資金提款，有人直言「抽掉資金轉科技股」、「報酬太低啊」、「買其他賺更快啊變提款機」、「非科技股 都是垃圾 跌正常」、「2026了還在金融啊」、「AI大行情不賺 跑去買金融股幹嘛?」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 科技股 大盤

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