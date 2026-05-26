美股狂歡要落幕？兩大壞數據示警崩盤近了 網酸：喊2萬崩到現在快5萬

美股近期快速反彈，但外媒點出兩項經濟壞數據，包括美國消費者信心跌至歷史低點、批發通膨升至多年新高，認為股市狂歡可能接近尾聲。不過消息傳到PTT後，股民反應多半不以為然，認為類似崩盤預告已經出現太多次。

報導指出，密西根大學2026年5月消費者信心指數跌至44.8，反映高物價與通膨預期壓力。另一方面，美國4月PPI通膨率升至6%，核心PPI也達5.2%，創下2022年底以來新高。報導認為，若通膨升溫導致聯準會升息、消費支出下滑，將對高估值股市形成壓力。

不少網友認為崩盤說法已經聽太多，甚至反向解讀為還能再漲，有人留言「每次都想騙，就看這次誰上當了喔」、「每個月都講一次」、「從台股2萬8喊到現在都4萬3了...」、「只要有人看空，多頭就不會崩」、「從2萬崩到5萬」。

也有部分網友提醒，市場漲多後確實不能完全忽視風險，尤其通膨、信心數據與高估值都可能成為修正理由，留言包括「丸」、「多蛙本週離場 五窮六絕七月鬼門開」、「跳水台準備好了」、「喊久了總會中吧」、「身為股市小白好想親眼見證什麼叫大暴跌」。

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