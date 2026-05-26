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76歲尹衍樑辭世震撼股民！從叛逆少年到商界傳奇 潤泰後續受關注

聯合新聞網／ 綜合報導
潤泰集團總裁尹衍樑驚傳辭世享壽76歲，網友紛紛感念他從管訓少年翻身為擁有超600項專利商界傳奇的勵志一生。本報資料片
潤泰集團總裁尹衍樑驚傳辭世享壽76歲，網友紛紛感念他從管訓少年翻身為擁有超600項專利商界傳奇的勵志一生。本報資料片

潤泰集團總裁尹衍樑驚傳辭世，享壽76歲。消息一出，也讓股民震驚，除了回顧他從叛逆少年一路成為企業家的傳奇人生，潤泰集團與南山人壽後續發展，也成為市場關注焦點。

報導指出，尹衍樑早年曾在彰化進德中學接受管訓，後來在恩師王金平引導下開始苦讀，最終取得企業管理博士學位。

接掌家族事業後，他投入土木工程技術研發，擁有超過600項國際專利，也曾協助台積電建置精密廠房，並創立大潤發、入主南山人壽。

不少網友對尹衍樑表達敬意，認為他是台灣商界少見的傳奇人物，留言表示「真的商業傳奇」、「也算個傳奇，RIP」、「哇！商場一生也算是傳奇人物」、「壞孩子翻身超勵志」、「很值得尊敬的實業家」。

也有網友將焦點放在潤泰集團、南山人壽與Gogoro後續發展，留言指出「GOGORO怎麼辦」、「潤泰集團會換誰呢」、「他兒子撐得起來嗎」、「南山應該各方勢力會開始有想法了，科科」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

尹衍樑 潤泰集團 南山人壽

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