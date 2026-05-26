濫用「泡沫化」字眼販賣恐慌！清流君引學術研究：目前僅是高估值

隨著台股指數不斷刷新歷史紀錄，市場對於「股市即將泡沫化」的擔憂也日益升溫。

對此，財經KOL清流君在直播中直言，泡沫化這三個字如今已經被許多財經與新聞媒體濫用，流於噱頭並淪為販賣恐慌與焦慮、吸引點閱率的工具...

他強調：「不是股市創新高就叫泡沫，不是估值變高就叫泡沫，也不是說什麼AI產業漲很多就一定是泡沫。」

為釐清觀念，清流君引用了2024年的一篇嚴謹學術研究，從最根本的學術定義出發，指出一檔產業或市場區塊要被認定為「泡沫化」，背後必須同時滿足三個嚴格的現象：

第一、是價格在短時間內暴漲且隨後大幅崩跌，根據研究前提，該產業在過去兩年內的股價必須上漲超過100%，且扣掉大盤後的超額報酬也要超過100%，並在大漲後的兩年內面臨40%以上的跌幅； 第二、投資人在當下的市場情緒已經進入過度樂觀、無視風險的狀態。 第三點也是該篇研究最核心的關鍵，清流君解釋，不能只看散戶投資人有沒有瘋，還要看企業實質基本面有沒有跟著瘋。 研究中採用了一項名為「淨營業資產應計項目（NOA Accruals）」的會計指標，去衡量企業營運資產的投資狀況。 結果發現，真正的泡沫在發生前，企業也會在市場狂熱時跟著大舉擴增資產、增加庫存、提高資本支出與應收帳款，宛如將未來的樂觀劇本提前寫進財務報表裡。

清流君透露，自己私下曾針對台股目前各大企業與大盤的各項數據指標進行全面分析，結果顯示目前的台股「遠遠不到泡沫化的地步」。

他明確斷言，現在大盤最多只能說是有「高估值」的風險，而AI供應鏈則存在點過熱的風險，但這與泡沫完全是兩回事，呼籲投資人放心，不需被危言聳聽的言論嚇到。

針對何謂「高估值」，清流君進一步解釋，這代表市場已經把未來許多好的消息，提前反映在今天的價格裡面，將股市未來的長期預期報酬給「提前透支、提前預支」了。

高估值的特性在於短期內（3到5年）往往讓人非常無感，甚至在昂貴的區間內還會一直持續創新高上去，但是這種現象，確實會對將來5到10年的股市長期報酬帶來顯著的下行壓力。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。