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有台積電不買去買中鋼？股添樂驚見鎖死漲停…近6萬張排隊買不到：春燕真的來了
＊原文發文時間為5月25日
「有台積電不買，難道你要去買中鋼嗎？」
結果還真的發生了。
就在今天，百萬股民的共同庫存、鋼鐵股裡的台積電、曾經的「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」、千呼萬喚，春燕終於來了！！
中鋼今天開高走高，11點就果斷鎖死漲停，你想買還買不到，排隊張數近６萬張。
所以中鋼有什麼消息？
我掃一下新聞
「中鋼 0.1mm 電磁鋼片切入無人機」→吃得飽？
「配息0.15元創歷史新低」→看起來不像利多
「股東會紀念品改發50元商品卡」 →好像也不是利多
「辜仲諒砸百億入股」→不對，這是台泥
好啦，不鋪梗了！看起來是報價在上漲拉動，最近幾個月鋼鐵供給端受戰爭、能源帶動影響，同時中國這邊持續供給測改革，紓解了全球鋼鐵過剩的壓力。
再來就是這批鋼鐵股的估值確實也都在地板，隨著大盤創新高，開始有資金願意尋找落後補漲的類型了。
最厲害的還是我們有位網友，周末才留言問我中鋼能不能買？結果我還沒看到，就先被其他網友輸出一波，結果今天直接漲停。
我服了！現在都這麼厲害的嗎？
◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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