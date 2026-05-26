快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX 2026期間直言全球對晶片需求暴增且AI資料中心加速建設，強調台灣未來一定需要更多電力支撐，否則若沒有能源將無法實現經濟成長。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX 2026期間直言全球對晶片需求暴增且AI資料中心加速建設，強調台灣未來一定需要更多電力支撐，否則若沒有能源將無法實現經濟成長。記者林伯東／攝影

輝達執行長黃仁勳再度把「電力問題」搬上檯面。他直言，全球對台灣晶片與電腦設備需求持續增加，加上AI資料中心興建潮，台灣未來一定需要更多電力支撐，否則「無法實現經濟成長」。消息曝光後，也立刻引發股民熱議。

黃仁勳此次來台，除了參與COMPUTEX 2026，也將拜會台積電、廣達等供應鏈廠商，並出席北士科輝達台灣總部相關活動。他受訪時提到，台灣製造業正在快速成長，全球對晶片與電腦裝置需求持續攀升，同時AI資料中心建設也在加速，因此能源供應將成為關鍵。

黃仁勳強調，「如果沒有能源，就無法實現經濟增長」。而台北市長蔣萬安也回應，目前台電正規畫新的變電所，但真正的核心問題，仍是整體國家能源政策。

不少網友認為黃仁勳點出的是產業現實，「推，弄先進核能吧」、「黃爸爸是對的 可惜台灣能源政策被某族群搞爛了」、「半導體廠越來越多，能用的電就越來越少」、「全世界都需要電...」、「最快也要明後年才會明顯的缺」。

另一派網友則認為，能源議題早已被討論多年，「講好久了，當初聽這番話進電力都不知套多深」、「每年都這樣說」、「全世界發展AI的國家都缺電，不只台灣」。

也有人質疑，台灣是否真的缺電，「台灣根本不缺電」、「不是喔 不是這樣子喔」、「我們有綠電還有愛 爸爸放心」、「不缺電，只是會停電」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 北士科 蔣萬安

相關新聞

美光擴產DDR4！股民擔心「記憶體循環」重演賠錢歷史

記憶體族群近期因AI需求爆發，股價一路狂飆，但24日晚間一則「美光將擴產DDR4、產能翻4倍」的消息，瞬間讓PTT股板炸鍋，不少人擔心「缺貨→漲價→擴產→崩盤」的記憶體循環又要重演。

中鋼（2002）春燕回來了？董座一句「旺到7月」點火股價 苦主卻嘆：還在等解套

沉寂許久的中鋼（2002）25日突然強勢噴出，盤中一度大漲超過8%，最高來到19.65元，短短一個月重新站回19元關卡，也讓「春燕來了」再度成為股民熱議話題。

黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

輝達執行長黃仁勳強調，台灣未來需更多電力以支撐持續增長的晶片與AI資料中心需求，否則將影響經濟增長。他此次訪台參加COMPUTEX 2026並拜會多家供應鏈廠商，能源供應成為產業焦點。台北市長蔣萬安也指出，核心問題在於國家能源政策。

市場大跌20％怎麼辦？詹璇依揭主動式經理人「三大秘密武器」：下跌比被動投資更有用

主動經理人服務在市場中變得受到投資人青睞，因其在極端市場下跌時具備反向避險、靈活調整持股及增加現金準備的優勢。詹璇依強調，投資人不應只關注上漲時的績效，而應重視主動經理人在波動市場的應變能力。

台股上看5萬2？吳嘉隆喊「4年內不用怕泡沫」…網反應兩極：現在都在喊10萬點

台股大漲1376點創新高，指數衝上43644點。總體經濟學家吳嘉隆預測，未來4年內無需擔心泡沫破裂，台股有望挑戰52013點。市場上網友反應兩極，有人喊出十萬點，也有人擔心過度樂觀。

請假理由太誠實！東海大學生寫「去證券行開戶」 老師毫不猶豫准了

台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱，連大學生請假都出現「要去證券行開戶」的超直白理由；PTT股板也熱議「擦鞋童理論」是否失靈，從婆婆媽媽談股票、同事突然變股市達人，到學生直接請假開戶，這波行情已不只讓股民有感，也讓旁觀者開始懷疑，現在到底是全民理財，還是市場過熱？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。