黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

輝達執行長黃仁勳再度把「電力問題」搬上檯面。他直言，全球對台灣晶片與電腦設備需求持續增加，加上AI資料中心興建潮，台灣未來一定需要更多電力支撐，否則「無法實現經濟成長」。消息曝光後，也立刻引發股民熱議。

黃仁勳此次來台，除了參與COMPUTEX 2026，也將拜會台積電、廣達等供應鏈廠商，並出席北士科輝達台灣總部相關活動。他受訪時提到，台灣製造業正在快速成長，全球對晶片與電腦裝置需求持續攀升，同時AI資料中心建設也在加速，因此能源供應將成為關鍵。

黃仁勳強調，「如果沒有能源，就無法實現經濟增長」。而台北市長蔣萬安也回應，目前台電正規畫新的變電所，但真正的核心問題，仍是整體國家能源政策。

不少網友認為黃仁勳點出的是產業現實，「推，弄先進核能吧」、「黃爸爸是對的 可惜台灣能源政策被某族群搞爛了」、「半導體廠越來越多，能用的電就越來越少」、「全世界都需要電...」、「最快也要明後年才會明顯的缺」。

另一派網友則認為，能源議題早已被討論多年，「講好久了，當初聽這番話進電力都不知套多深」、「每年都這樣說」、「全世界發展AI的國家都缺電，不只台灣」。

也有人質疑，台灣是否真的缺電，「台灣根本不缺電」、「不是喔 不是這樣子喔」、「我們有綠電還有愛 爸爸放心」、「不缺電，只是會停電」。

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