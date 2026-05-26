市場大跌20％怎麼辦？詹璇依揭主動式經理人「三大秘密武器」：下跌比被動投資更有用

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，近期市場上主動式經理人服務非常熱門，因為多數投資人都認為將資金交給專業經理人操作，似乎有機會賺取更多報酬。

不過詹璇依提醒，投資人不應該只看市場上漲時的績效，若市場面臨大跌15%或20%的極端狀況，主動式經理人其實擁有工具百寶箱可以應對，在市場下跌時往往比被動式投資更有用，並整理出三大核心重點。

主動式經理人可以做到反向避險

詹璇依表示，當市場大跌時，主動式經理人有能力運用期貨或其他反向的金融商品進行操作，透過避險機制讓整體的跌幅得以稍微收斂。

在下跌過程中可以靈活調整持股

詹璇依進一步說明，當遭遇市場回檔時，被動式ETF或追蹤特定指數的ETF礙於法規與機制，沒有辦法在盤中立刻換股...

相對地，主動式經理人則可以直接砍掉績效表現不好或在大環境糟糕時相對弱勢的個股，甚至能利用這個時機，逢低買進已經跌出投資價值的優質股票。

能保有滿滿的現金準備

詹璇依強調，主動式經理人具備在市場震盪時拉高現金水位、伺機進場加碼的彈性。

因此她認為，不要只在市場走多時才看重經理人幫忙操盤賺較多的優勢，其實當市場進入大跌環境時，主動式操作的應變工具才更能展現出其真正的投資價值。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。