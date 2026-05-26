台股上看5萬2？吳嘉隆喊「4年內不用怕泡沫」…網反應兩極：現在都在喊10萬點

台股25日大漲1376點，指數衝上43644點再創歷史新高，台積電也站上2310元。在市場氣氛極度樂觀之際，總體經濟學家吳嘉隆再度拋出驚人預測，認為台股未來有機會挑戰52013點，台積電甚至有望衝上3500元，更直言「4年內應該都還不用擔心泡沫破掉」。

吳嘉隆分析，台股強勢背後有兩大總經因素。首先是中國經濟下行、供應鏈重組與「非紅供應鏈」趨勢，讓台灣受惠；其次則是韓國經濟面臨壓力，無論是人口結構、產業過度依賴大企業，或中國市場競爭，都讓台灣相對優勢持續擴大。他認為，在AI與晶片需求暴增帶動下，台股還有5000點到8000點的上漲空間。

消息曝光後，PTT股板瞬間炸鍋。不少網友開始進入「全民喊點位」模式，包括「都看到八萬了，還在五萬二」、「5萬太保守 股版都說6月6萬」、「我再大你1萬點」、「年底八萬 不用謝」、「台股上看十萬好不好 傻了Zz」，甚至有人開玩笑喊出「5201314點」。

不過，也有另一派網友開始警戒市場情緒過熱，留言包括「丸子 一片看好」、「這位也是反指標」、「四年內都不用擔心泡沫？講話也太隨便」、「量縮成這樣......沒有量怎麼噴？」、「總經派的都陣亡了」，質疑現在市場已經進入過度樂觀階段。

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