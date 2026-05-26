快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股上看5萬2？吳嘉隆喊「4年內不用怕泡沫」…網反應兩極：現在都在喊10萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股25日暴漲1376點至43644點新高且台積電站上2310元，總體經濟學家吳嘉隆大膽預測台股有機會挑戰52013點、台積電上看3500元，並直言四年內不用擔心泡沫破裂。記者陳正興／攝影
台股25日暴漲1376點至43644點新高且台積電站上2310元，總體經濟學家吳嘉隆大膽預測台股有機會挑戰52013點、台積電上看3500元，並直言四年內不用擔心泡沫破裂。記者陳正興／攝影

台股25日大漲1376點，指數衝上43644點再創歷史新高，台積電也站上2310元。在市場氣氛極度樂觀之際，總體經濟學家吳嘉隆再度拋出驚人預測，認為台股未來有機會挑戰52013點，台積電甚至有望衝上3500元，更直言「4年內應該都還不用擔心泡沫破掉」。

吳嘉隆分析，台股強勢背後有兩大總經因素。首先是中國經濟下行、供應鏈重組與「非紅供應鏈」趨勢，讓台灣受惠；其次則是韓國經濟面臨壓力，無論是人口結構、產業過度依賴大企業，或中國市場競爭，都讓台灣相對優勢持續擴大。他認為，在AI與晶片需求暴增帶動下，台股還有5000點到8000點的上漲空間。

消息曝光後，PTT股板瞬間炸鍋。不少網友開始進入「全民喊點位」模式，包括「都看到八萬了，還在五萬二」、「5萬太保守 股版都說6月6萬」、「我再大你1萬點」、「年底八萬 不用謝」、「台股上看十萬好不好 傻了Zz」，甚至有人開玩笑喊出「5201314點」。

不過，也有另一派網友開始警戒市場情緒過熱，留言包括「丸子 一片看好」、「這位也是反指標」、「四年內都不用擔心泡沫？講話也太隨便」、「量縮成這樣......沒有量怎麼噴？」、「總經派的都陣亡了」，質疑現在市場已經進入過度樂觀階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 指數 台灣 韓國

延伸閱讀

台股飆新高還可以買什麼？ 分析師曝6月漲價概念股有這些

0050定期定額…45歲上班族資產破1200萬！問下一步該轉VT還續抱？

0050股價衝破100元…才分割後沒多久！台股狂飆逾千點不愧是大盤風向球

0050再衝百元！網嗨喊「一直分割一直爽」敲網二次分割

相關新聞

美光擴產DDR4！股民擔心「記憶體循環」重演賠錢歷史

記憶體族群近期因AI需求爆發，股價一路狂飆，但24日晚間一則「美光將擴產DDR4、產能翻4倍」的消息，瞬間讓PTT股板炸鍋，不少人擔心「缺貨→漲價→擴產→崩盤」的記憶體循環又要重演。

中鋼（2002）春燕回來了？董座一句「旺到7月」點火股價 苦主卻嘆：還在等解套

沉寂許久的中鋼（2002）25日突然強勢噴出，盤中一度大漲超過8%，最高來到19.65元，短短一個月重新站回19元關卡，也讓「春燕來了」再度成為股民熱議話題。

黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

輝達執行長黃仁勳強調，台灣未來需更多電力以支撐持續增長的晶片與AI資料中心需求，否則將影響經濟增長。他此次訪台參加COMPUTEX 2026並拜會多家供應鏈廠商，能源供應成為產業焦點。台北市長蔣萬安也指出，核心問題在於國家能源政策。

市場大跌20％怎麼辦？詹璇依揭主動式經理人「三大秘密武器」：下跌比被動投資更有用

主動經理人服務在市場中變得受到投資人青睞，因其在極端市場下跌時具備反向避險、靈活調整持股及增加現金準備的優勢。詹璇依強調，投資人不應只關注上漲時的績效，而應重視主動經理人在波動市場的應變能力。

台股上看5萬2？吳嘉隆喊「4年內不用怕泡沫」…網反應兩極：現在都在喊10萬點

台股大漲1376點創新高，指數衝上43644點。總體經濟學家吳嘉隆預測，未來4年內無需擔心泡沫破裂，台股有望挑戰52013點。市場上網友反應兩極，有人喊出十萬點，也有人擔心過度樂觀。

請假理由太誠實！東海大學生寫「去證券行開戶」 老師毫不猶豫准了

台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱，連大學生請假都出現「要去證券行開戶」的超直白理由；PTT股板也熱議「擦鞋童理論」是否失靈，從婆婆媽媽談股票、同事突然變股市達人，到學生直接請假開戶，這波行情已不只讓股民有感，也讓旁觀者開始懷疑，現在到底是全民理財，還是市場過熱？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。