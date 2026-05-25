快訊

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 將研議線上退費機制

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達先開始

淡水鐵皮工廠晚間突竄火 火舌濃煙竄天恐延燒…消防灌救中

聽新聞
0:00 / 0:00

請假理由太誠實！東海大學生寫「去證券行開戶」 老師毫不猶豫准了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱。記者余承翰／攝影
台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱。記者余承翰／攝影

台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱，連大學生請假都出現「要去證券行開戶」的超直白理由；PTT股板也熱議「擦鞋童理論」是否失靈，從婆婆媽媽談股票、同事突然變股市達人，到學生直接請假開戶，這波行情已不只讓股民有感，也讓旁觀者開始懷疑，現在到底是全民理財，還是市場過熱？

根據Ettoday報導東海大學一名老師分享，過去看過各式各樣的學生請假理由，但這次卻第一次遇到一個少見的案例。有學生在假單上直接寫明「要去證券行開戶」，讓老師看了覺得新鮮又有趣。由於學生沒有拐彎抹角、理由相當坦白，他最後也爽快簽下准假。

PTT股板今（25）日收盤後也出現「擦鞋童理論還適用嗎？」討論。原PO提到，大約一年前開始在大街小巷聽到婆婆媽媽討論股票，證券開戶也熱到不行，原本以為股市過熱、擦鞋童理論即將發威，沒想到一年過去，「擦鞋童都變擦鞋董」，甚至開玩笑說再漲下去可能連鎖店都要開起來，質疑這套過去常被視為市場過熱警訊的理論是否已經失靈。

另一篇回文也指出，兩三年前詢問同事有沒有買股票時，多數人都說沒有、也沒什麼興趣，但最近卻突然開始展現「很會看股票」的模樣，甚至主動推薦台股、美股標的，讓原PO直呼變化太大。留言區反應兩極，有人酸「績效是不是被剛進來無腦多的同事輾爆」，也有人說「買股票不可怕，還在怕人家買股票的才可怕」、「這波股齡越老的越賺不到」。

從學生請假去開戶，到網友熱議擦鞋童是否變成擦鞋董，台股熱度已不只是金融市場新聞，而是成為校園、職場與網路社群共同參與的全民話題。不過市場越熱，越容易出現「人人都懂、人人都賺」的氛圍，投資人跟上行情之餘，也仍要衡量自身能承受的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

東海大學 台股

相關新聞

請假理由太誠實！東海大學生寫「去證券行開戶」 老師毫不猶豫准了

台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱，連大學生請假都出現「要去證券行開戶」的超直白理由；PTT股板也熱議「擦鞋童理論」是否失靈，從婆婆媽媽談股票、同事突然變股市達人，到學生直接請假開戶，這波行情已不只讓股民有感，也讓旁觀者開始懷疑，現在到底是全民理財，還是市場過熱？

不All in才是傻子？股市熱度升溫驚現四貸同堂…網歪樓：借錢買房可買股就不行

股市熱度升溫，已出現「四貸同堂」現象，投資人透過房貸、增貸及信貸等方式進入市場。專家警示，借款投資面臨風險，網友意見兩極，部分認為此次槓桿操作可獲利，另有質疑指出相同風險也存在於房市。

34歲才買0050太晚？網喊「免擔心」：做到一事比何時進場重要

34歲才開始定期定額會太晚嗎？一名女網友近日在Dcard發文表示，過去受到長輩影響，長期固定買高股息ETF「00878」，一直不太敢有自己的投資想法。直到最近生活出現一些變化，才終於開始設定每月定期定額投入「0050」，不過看到0050近期價格持續上漲，也讓她忍不住擔心，「現在才開始投入還來得及嗎？」

台積電（2330）股價卡太久要不換股？網勸：沒耐心可下車別吃碗內看碗外

在台股強勢行情下，部分台積電持股者對獲利感到不滿。一名網友在Dcard詢問是否應該換股，因為台積電表現平平，其他個股卻大漲。討論中，支持長期持有的意見觀點堅定，認為台積電仍是穩健之選。

31歲上班族存股市值衝782萬 半年帳面多近200萬！網友戰翻：這不是複利是牛市

31歲上班族在半年內股票市值從587萬元激增至782萬元，帳面獲利近200萬元。儘管不少網友讚許其投資紀律，但對於是否應稱之為複利產生爭論，強調主要受益於牛市漲幅。

記憶體行情要跳水？美光宣布DDR4產能翻4倍…網吵翻：擴產又不是明天就有貨

AI需求爆發導致記憶體價格飆漲，但在南亞科透露常規DRAM毛利率不輸HBM、且同規格DDR4比DDR5貴40%的背景下，美光宣布將大幅提升維吉尼亞州廠DDR4產能達4倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。