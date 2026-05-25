請假理由太誠實！東海大學生寫「去證券行開戶」 老師毫不猶豫准了

台股破4萬點多頭行情燒出全民投資熱，連大學生請假都出現「要去證券行開戶」的超直白理由；PTT股板也熱議「擦鞋童理論」是否失靈，從婆婆媽媽談股票、同事突然變股市達人，到學生直接請假開戶，這波行情已不只讓股民有感，也讓旁觀者開始懷疑，現在到底是全民理財，還是市場過熱？

根據Ettoday報導，東海大學一名老師分享，過去看過各式各樣的學生請假理由，但這次卻第一次遇到一個少見的案例。有學生在假單上直接寫明「要去證券行開戶」，讓老師看了覺得新鮮又有趣。由於學生沒有拐彎抹角、理由相當坦白，他最後也爽快簽下准假。

PTT股板今（25）日收盤後也出現「擦鞋童理論還適用嗎？」討論。原PO提到，大約一年前開始在大街小巷聽到婆婆媽媽討論股票，證券開戶也熱到不行，原本以為股市過熱、擦鞋童理論即將發威，沒想到一年過去，「擦鞋童都變擦鞋董」，甚至開玩笑說再漲下去可能連鎖店都要開起來，質疑這套過去常被視為市場過熱警訊的理論是否已經失靈。

另一篇回文也指出，兩三年前詢問同事有沒有買股票時，多數人都說沒有、也沒什麼興趣，但最近卻突然開始展現「很會看股票」的模樣，甚至主動推薦台股、美股標的，讓原PO直呼變化太大。留言區反應兩極，有人酸「績效是不是被剛進來無腦多的同事輾爆」，也有人說「買股票不可怕，還在怕人家買股票的才可怕」、「這波股齡越老的越賺不到」。

從學生請假去開戶，到網友熱議擦鞋童是否變成擦鞋董，台股熱度已不只是金融市場新聞，而是成為校園、職場與網路社群共同參與的全民話題。不過市場越熱，越容易出現「人人都懂、人人都賺」的氛圍，投資人跟上行情之餘，也仍要衡量自身能承受的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。