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美光擴產DDR4！股民擔心「記憶體循環」重演賠錢歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
美光宣布將於維吉尼亞州擴產DDR4產能至原本的四倍，市場對於記憶體循環重演感到擔憂。PTT股板分為兩派，悲觀者認為將再現價格崩跌，而樂觀者則強調此次擴產僅限於DDR4，可能對整體市場影響有限。圖／取自中國基金報
美光宣布將於維吉尼亞州擴產DDR4產能至原本的四倍，市場對於記憶體循環重演感到擔憂。PTT股板分為兩派，悲觀者認為將再現價格崩跌，而樂觀者則強調此次擴產僅限於DDR4，可能對整體市場影響有限。圖／取自中國基金報

記憶體族群近期因AI需求爆發，股價一路狂飆，但24日晚間一則「美光將擴產DDR4、產能翻4倍」的消息，瞬間讓PTT股板炸鍋，不少人擔心「缺貨→漲價→擴產→崩盤」的記憶體循環又要重演。

根據媒體報導指出，美國記憶體大廠美光（Micron）宣布，將提升美國維吉尼亞州晶圓廠DDR4產能，預計擴增至原本4倍。財經作家狄驤認為，DDR4目前毛利率甚至可能比HBM還高，美光選擇「打臉過去的自己」重新擴產並不意外。

消息曝光後，PTT股板立刻出現兩派論戰。悲觀派直接開喊「記憶體is over」、「最後一棒來了」、「記憶卡蛙文明大崩壞」，認為這代表產業循環開始進入供給擴張階段，後面恐怕又會重演過去價格崩跌劇本。有網友直言，「熟悉的味道又來了，缺貨、漲價、擴產、賠錢，熟悉的循環。」

不過另一派網友則完全不買單，認為市場根本過度解讀。許多人指出，美光這次擴的是DDR4，而非目前AI最熱門的HBM或DDR5，而且只是美國單一廠區擴產，根本不是整體產能暴增。有網友吐槽，「你以為打星海嗎？按下去明天就四倍產能？」、「現在喊擴產，真正投產可能都2027、2028了。」

還有人指出，這其實是去年就已公布的美國在地化投資案，只是現在被重新拿出來炒新聞。部分人更認為，美光此舉主要是配合美國政府供應鏈與軍工需求，而非真正大舉搶市。此外，也有不少人認為，DDR4與AI主流需求其實已逐漸脫鉤。推文直言，「AI又不是用DDR4」、「HBM才是重點」，認為市場現在真正缺的仍是高頻寬記憶體與伺服器DRAM。

部分股民開始擔心「氛圍被破壞」。因為過去三星、SK海力士、美光幾家大廠難得形成「不亂擴產」默契，如今美光率先釋出擴產訊號，市場開始擔憂其他廠商是否也會跟進搶市占。不過也有人反向解讀，認為「現在還願意擴產，代表真的賺太爽」，甚至喊出「利空出盡就是噴」、「開跌就是撿鑽石」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體 美光

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