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中鋼（2002）春燕回來了？董座一句「旺到7月」點火股價 苦主卻嘆：還在等解套

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼（2002）25日股價強勢上漲，盤中一度創下19.65元新高，董事長黃建智表示，第二季業績將旺到7月，吸引市場資金進場。不過，不少老股民仍對此持懷疑態度，焦慮等待解套。圖／中鋼提供
中鋼（2002）25日股價強勢上漲，盤中一度創下19.65元新高，董事長黃建智表示，第二季業績將旺到7月，吸引市場資金進場。不過，不少老股民仍對此持懷疑態度，焦慮等待解套。圖／中鋼提供

沉寂許久的中鋼（2002）25日突然強勢噴出，盤中一度大漲超過8%，最高來到19.65元，短短一個月重新站回19元關卡，也讓「春燕來了」再度成為股民熱議話題。

中鋼董事長黃建智日前在法說會上的樂觀喊話，他表示，第二季已進入鋼鐵傳統旺季，接單與業績有望一路旺到7月，加上公司積極搶攻AI與無人機商機，並導入生成式AI提升產線效率，成功帶動市場資金進場追捧。

根據媒體報導指出，中鋼盤中最高來到19.65元，創下4月下旬以來近一個月新高，盤中漲幅一度超過8%。市場分析師認為，高層對景氣釋出正向訊號，是本波股價急拉主因。

PTT股板也瞬間變成「春燕復活大會」，不少網友笑稱「春燕終於真的來了」，還有人調侃「AI鋼鐵人」、「AI奈米鋼」都出現了，認為現在只要沾到AI題材，連傳產股都能起飛。不過，雖然股價難得強勢，不少老股民仍相當冷靜。有人吐槽「只旺到7月是怎樣，人家AI都喊到明年了」，也有人表示「才19元就在慶祝？我套在29元還在等解套」。

另一派網友則認為，中鋼這波更多是資金輪動效應。近期AI與電子股漲多後，市場開始回頭找低基期傳產股，加上主動式ETF 00981A等資金進場，也成為中鋼股價推升因素之一。

推文中還有不少人提到，中鋼近年不斷強調導入AI，其實並不是「做AI產品」，而是利用AI優化高爐生產與原料配比，希望達到降本增效效果。有網友解釋，「AI可以幫忙預測高爐反應，降低成本、提升良率」。

但也有老股民依舊不買單，認為中鋼多年來「春燕喊太多次」，每次反彈都容易又跌回去。有人直言，「風夠大連豬都會飛」，還有人喊「等回40元再叫我」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中鋼

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