台積電（2330）爆「砍15%分紅」惹怒員工？股東反力挺：是利多

台積電近日遭爆料將大砍15%員工分紅，引發內部員工不滿，甚至傳出有人揚言效仿南韓三星發動罷工。不過，台積電25日正式出面澄清，強調「有信心今年分紅將超過去年」，並表示隨著公司持續穩健成長，未來員工分紅也會持續增加。

消息最初源自臉書社團「TSMC大小事」，有員工抱怨高層「想改就改、毫無誠信」，認為公司在獲利暴增之際卻縮減分紅比例，加上長期高工時、高壓環境，導致基層不滿情緒升高。對此，台積電回應指出，公司清楚認知自身在台灣肩負越來越大的社會責任，因此未來在盈餘分配上，也會加大對社會永續資源的投入。

不過，公司這番說法並未完全平息爭議，因為不少網友發現，台積電雖強調「分紅總額會增加」，卻沒有正面否認「分紅比例下降」的傳言，因此引發更多討論。

PTT網友就分析，「比例下降跟分紅增加本來就不衝突」，若今年獲利大幅成長，即使公司降低分紅比例，員工實際領到的金額還是可能比去年多。有人舉例，「如果獲利增加50%，但分紅只增加20%，那就是比例下降、金額增加」。

也有不少股民站在股東立場直言，「砍分紅對股東是利多」，認為公司應該把更多資金投入擴廠與資本支出，而不是發給員工。甚至有人直白表示，「員工離不開GG」、「現在台灣還是沒有對手」，認為即使分紅調整，多數工程師仍會選擇留下。

但也有部分網友替台積電員工抱不平，指出台積電能維持高良率與全球競爭力，背後正是大量工程師長期高壓輪班撐起來的成果，「給員工高分紅本來就是應得的」。另一派人則認為，這波風波其實反映出台積電進入全球化擴張後的壓力。近年美國、日本廠持續擴建，加上AI需求帶動資本支出暴增，公司勢必需要重新調整獲利分配結構。

此外，推文中也有不少人點出關鍵其實在「考績制度」。有工程師透露，即使整體分紅總額增加，公司仍可能透過調整考績分布，例如提高S-比例、壓低一般員工績效等方式，讓部分基層實際領到的獎金縮水。

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