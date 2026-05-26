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AI狂潮下「擦鞋童理論」失靈？網解析原因：早賺到變擦鞋董

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議「擦鞋童理論」在台股失靈，許多人認為如今的『擦鞋童』早已靠AI行情變成『擦鞋董』，顯示市場資訊透明度提升。雖然進場散戶猶多，長期成長動能仍是關鍵，而市場情緒過於樂觀時需謹防風險。（歐新社）
網友熱議「擦鞋童理論」在台股失靈，許多人認為如今的『擦鞋童』早已靠AI行情變成『擦鞋董』，顯示市場資訊透明度提升。雖然進場散戶猶多，長期成長動能仍是關鍵，而市場情緒過於樂觀時需謹防風險。（歐新社）

「當連擦鞋童都開始聊股票，就是市場見頂的訊號。」這句流傳百年的「擦鞋童理論」，近年卻在台股頻頻失效。有網友在PTT發文表示，大約一年前開始，身邊婆婆媽媽、路邊店家、甚至大街小巷都在討論股票，當時原以為市場已經過熱，沒想到一年過去，台股不但沒崩，還一路創高，讓他忍不住懷疑：「擦鞋童理論是不是不適用了？」

貼文一出，引發大量網友熱議，而最熱門的回應幾乎都是同一句：「現在不是擦鞋童，是擦鞋董。」不少人笑稱，原本的擦鞋童早就靠AI行情賺到開分店，「擦鞋童都變董事長了」、「現在擦鞋童已經開連鎖鞋店」、「擦鞋童都財富自由了，你還在空手」。

許多人認為，這套理論本來就建立在資訊不流通的年代。過去一般民眾取得資訊困難，當市場熱到連基層勞工都開始投入，往往代表資金已接近末端。但如今資訊透明、手機下單普及，ETF與大盤投資盛行，投資早已從少數人的專業變成全民理財工具。

也有網友指出，真正關鍵不在「誰進場」，而是市場背後是否仍有長期成長動能。像這波AI浪潮，不少人認為屬於工業革命等級的趨勢，「AI才剛開始」、「台股站在AI風口上」，因此即使散戶大量進場，資金依舊源源不絕。

不過，也有人提醒，「擦鞋童理論」並非完全失效，而是不能過度簡化。推文中就有人分析，這套理論本質上是在提醒投資人，當市場情緒極度樂觀、槓桿過高時，要注意風險控管，而不是看到有人聊股票就直接看空。

此外，「人多的地方不要去」這句投資格言，也被許多網友拿出來調侃。有空手投資人坦言，自己這幾年就是被「擦鞋童理論」影響，不敢進場，結果一路看著台股從1萬多點漲到現在，「資產差距直接被甩開」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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