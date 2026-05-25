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不All in才是傻子？股市熱度升溫驚現四貸同堂…網歪樓：借錢買房可買股就不行

聯合新聞網／ 綜合報導
股市衝上4萬點帶動市場資金熱度升溫，房市趨勢專家李同榮示警部分投資人已不再只用閒錢，而是透過房貸、增貸、融資、信貸、車貸與信用卡等資金投入股市，形成透支未來現金流的「四貸同堂」現象。本報資料照片
股市衝上4萬點帶動市場資金熱度升溫，房市趨勢專家李同榮示警部分投資人已不再只用閒錢，而是透過房貸、增貸、融資、信貸、車貸與信用卡等資金投入股市，形成透支未來現金流的「四貸同堂」現象。本報資料照片

股市衝上4萬點後，市場資金熱度持續升溫，相關話題也從「全民瘋股」延伸到槓桿風險。根據原文內容，房市趨勢專家李同榮示警，部分投資人已不只是用閒錢投資，而是透過房貸、增貸、融資，甚至信貸、車貸與信用卡額度投入市場，形成所謂「四貸同堂」。

報導指出，過去常見的「兩貸同堂」，是背房貸後再利用房屋增貸投入股市；如今進一步演變成「三貸同堂」，也就是房貸、增貸與股票融資疊加。李同榮認為，更需要關注的是，有些人已把信貸、車貸、信用卡分期與循環額度也納入資金來源，不再只是用可支配所得投資，而是透支未來現金流。

PTT網友看法則相當兩極。一派認為台股行情強勢，槓桿操作目前看起來確實讓不少人受惠，有人直呼「賺爛啦」、「不All in的才是傻子」、「四貸... 恭喜賺爛了」、「有貸的真的都快要財富自由了，上班的意義不知道在哪裡」。

不過，也有網友質疑這類示警是房市角度的焦慮延伸，認為貸款買房本身也是槓桿，沒必要只針對股市放大風險，留言包括「房貸五倍槓桿好安全，股市小開槓桿好危險」、「房貸槓桿高到靠盃，然後在那邊嘴股票質押，神邏輯」、「不要借錢買股票卻要借錢買房子嗎？」也有人認為「信用卡分期是真的誇張 其他還好吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

買房 房貸 李同榮

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