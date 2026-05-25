34歲才買0050太晚？網喊「免擔心」：做到一事比何時進場重要

34歲才開始定期定額0050會太晚嗎？一名女網友近日在Dcard發文表示，過去受到長輩影響，長期固定買高股息ETF「00878」，一直不太敢有自己的投資想法。直到最近生活出現一些變化，才終於開始設定每月定期定額投入「0050」，不過看到0050近期價格持續上漲，也讓她忍不住擔心，「現在才開始投入還來得及嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，認為34歲開始投資其實不算晚，「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」，也有人認為原PO至少不是從零開始，「之前還有高股息做支撐」，與其糾結進場時機，不如持續投入更重要。

也有網友認為若能把高股息逐步轉往0050會更適合長期投資，「如果能賣掉00878就更OK了，不過相信妳現在下不了手」，也有人認為「閒錢丟進去等20年」，透過時間拉長投資週期，反而比短期追高殺低更穩定。

財經部落客「夏綠蒂聊投資」近日也曾分享，若每月固定投入5000元進0050，以年化報酬率8%計算，從出生開始一路定期定額到18歲，大學畢業時帳戶資產可能累積至約268萬元。她指出，投資真正重要的，不只是數字本身，而是未來能帶來的選擇自由。

她也提到，自己目前每年都會幫小孩存5萬元，希望孩子長大後，不必一畢業就急著為了薪水妥協，而是能有餘裕去旅行、創業，甚至慢慢探索真正想做的事。她認為，「錢的意義不是財富本身，而是它能買到的自由」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。