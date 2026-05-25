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台積電（2330）股價卡太久要不換股？網勸：沒耐心可下車別吃碗內看碗外

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在Dcard發文抱怨台積電股價盤整卡太久、獲利率不如其他輪番大漲的中小型題材股，因而猶豫是否應該換股，引發正反兩派網友熱烈討論。（路透）
有網友在Dcard發文抱怨台積電股價盤整卡太久、獲利率不如其他輪番大漲的中小型題材股，因而猶豫是否應該換股，引發正反兩派網友熱烈討論。（路透）

台股強勢行情下，不少中小型股與題材股輪番大漲，也讓部分台積電持股人開始動搖。一名網友表示，台積電持股比例第二，但獲利率普通，讓他猶豫是否該換股。

原PO在Dcard發文指出，台積電「實在卡太久了」，看到其他股票都在大漲，反觀自己持有的台積電雖然占比不低，獲利卻不算亮眼，因此詢問是否應該換股。

討論中，有人認為台積電本來就不是短線飆股，適合長期持有；也有人建議若追求更高報酬，就要接受更高波動，甚至轉往正二、權證、選擇權或其他強勢個股。

支持續抱的一派認為，台積電整理久不代表基本面變差，反而是因為股價相對穩定，才沒有像其他高波動股票一樣大起大落。有網友提醒「到時候GG漲了你又要哭哭了」、「你也知道台積電整理很久了 其他標的都在漲 那怎麼還會想去追高其他標的」。

也有人強調台積電適合當長期核心部位，留言包括「估值消化進入盤整，雖然漲不多，但也跌不多，長期投資來看是好事。」、「台積電沒動是他夠硬」、「台積電就是置產的 最穩健 台積電本來就不適合短線操作」。

另一派則認為，若原PO本來就嫌台積電太慢，代表投資目標可能不是穩健長抱，而是追求更高彈性與短線報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電

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