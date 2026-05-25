31歲上班族存股市值衝782萬 半年帳面多近200萬！網友戰翻：這不是複利是牛市

台股今年行情強勁，不少投資人資產快速膨脹。一名31歲上班族分享，去年底股票市值約587萬元，近期已增至782萬元，不到半年帳面多出近195萬元，讓他直呼感受到「存股複利的威力」。

原PO表示，自己年薪約60萬元，短期目標是股票市值達到1000萬元，平常習慣每週記錄資產變化。目前持股配置為VT約48.54%、富邦台50（006208）約44.27%、QQQ約7.19%，並從今年3月開始借錢投資。

他指出，若沒有借錢投資，原本資產成長約136萬9712元；加入借款部位後，借錢投資獲利為57萬9380元，整體帳面獲利來到194萬9092元。不過他也坦言，借錢投資是雙面刃，虧損時也會放大整體資產波動。

部分網友認為，能在31歲累積到這樣的資產規模已經不容易，也肯定原PO長期投入ETF的紀律「恭喜你賺大錢，我的目標也是1000萬」、「恭喜賺錢！」、「核心配置給你一樣 006208、VT」、「vt 很穩。原po 有研究」。

不過，多數留言焦點放在「這到底是不是複利」...不少網友直言，原PO這波資產增加主要來自今年行情與資本利得，不該直接稱為複利「描述今年的漲幅讓你帳上飆漲不是複利的威力 是單純今年漲幅比較多，運氣好而已」、「重新定義複利？」、「你先去google什麼叫複利」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。