記憶體行情要跳水？美光宣布DDR4產能翻4倍…網吵翻：擴產又不是明天就有貨

AI需求帶動記憶體價格飆漲，相關族群近期成為台股熱門題材。不過，美光傳出將大幅擴產DDR4產能，引發市場討論，投資人也開始擔心這波缺貨漲價行情是否可能鬆動。

報導指出，財經作家狄驤在臉書發文表示，美光宣布將大幅擴產DDR4，預計把維吉尼亞州晶圓廠產能提升4倍。他認為，美光過去原本稱DDR4已走向生命週期並選擇停產，如今反而回頭擴產，主因可能是DDR4太好賺。

狄驤並提到，南亞科日前坦承「每一種DRAM產品的毛利率，都有可能比HBM還高」，相同規格DDR4晶粒價格甚至比DDR5高出約40%。他提醒，大幅擴產消息出現後，投資人可把目光轉向其他AI供應鏈，代工族群也是後續觀察方向。

不少網友認為，擴產消息不必過度解讀成利空，因為產能不是宣布後立刻開出來，短期缺貨狀況未必馬上改變。有人直言「擴產來得及嗎？笑死，台股先賺一波了」、「說要擴廠就立刻有喔...」、「擴產不是資本支出增加嗎 營收明年又更好」。

另一派則擔心，記憶體產業最熟悉的循環又要重演，也就是缺貨帶動漲價，漲價引來擴產，最後供給增加、價格反轉。網友酸說「誰要留下來洗碗」、「缺貨>漲價>擴產>賠錢 熟悉的循環」、「記 憶 體 要 被 捲 死 了」。

也有人認為，股價反映未來，市場不一定要等產能真的開出來才修正。

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