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輝達財報救全村⋯53檔黃仁勳背板概念股暴衝！網笑：只有NV自己沒噴

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達公布第一季財報後，全球AI熱潮再起，台股21日強勁反彈，55檔黃仁勳背板概念股中53檔大漲，聯發科、緯穎等更直衝漲停。輝達自身股價卻小跌1.3%，引發網友熱議。（路透）
輝達公布第一季財報後，全球AI熱潮再起，台股21日強勁反彈，55檔黃仁勳背板概念股中53檔大漲，聯發科、緯穎等更直衝漲停。輝達自身股價卻小跌1.3%，引發網友熱議。（路透）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布最新財報後，再次點燃全球AI熱潮，也讓台股21日上演大反攻。根據媒體整理的「黃仁勳背板概念股」名單，55檔相關個股中有53檔同步大漲，其中聯發科緯穎、益登與麗臺更直接攻上漲停，市場資金全面回流AI供應鏈，PTT網友則笑稱「黃爸爸又救了全村」。

輝達本次公布的第一季財報表現亮眼，營收達816.2億美元、年增超過8成，EPS與淨利同步創高，資料中心營收更首度占總營收超過9成，顯示AI伺服器需求依舊強勁。公司同時宣布800億美元庫藏股計畫與提高股利，市場原先擔憂的成長放緩問題暫時解除。

受財報激勵，台股早盤一度大漲超過1400點，AI概念股全面噴出。其中「背板概念股」成為市場焦點，聯發科、緯穎、益登、麗臺4檔亮燈漲停，緯創、智邦、川湖、嘉澤、欣興等多檔也大漲超過5%。有網友直呼，「老黃現在直接用背板點名，不演了」、「跟著老黃走就對了」。

不過，PTT討論串中最熱門的話題，反而是「輝達自己沒漲」。由於輝達盤後股價反而小跌1.3%，不少人笑稱「救了全村但沒救到自己」、「只有NV受傷的世界」。也有人分析，輝達近年常出現「財報前先漲、公布後震盪」的慣性，因此這次市場資金才轉向供應鏈個股。

另一個被熱議的點，則是「背板概念股」名單實在太長。從台積電、鴻海、廣達，到國泰金、中信金甚至玉山金都被列入，讓網友吐槽「到底誰不是概念股」、「隨便湊新聞」。還有人看錯標題，把「背板概念股」誤看成「背叛概念股」，意外成為推文迷因。

此外，也有不少投資人開始討論後續行情能否延續。有網友認為，AI仍是目前市場最強主線，「沒跟到今天這波才危險」，但也有人提醒，短線漲幅過大後仍要留意震盪風險。像是CPO、伺服器、散熱等族群近期輪動快速，「今天強的不一定下週還是主流」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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