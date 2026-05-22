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國巨（2327）擠下郭台銘成台灣首富！網喊「被動元年來了」笑：泰銘帶我飛

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨董事長陳泰銘身家暴增至156億美元，成為台灣新首富，超越鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片） 吳致碩
國巨董事長陳泰銘身家暴增至156億美元，成為台灣新首富，超越鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片） 吳致碩

AI熱潮持續延燒，不只輝達財報再度驚艷市場，也讓台股被動元件族群全面噴發。國巨董事長陳泰銘更因身家暴增，正式擠下鴻海創辦人郭台銘，成為新一任台灣首富，引發PTT股板熱烈討論，網友狂刷「被動元年」、「泰銘帶我飛」。

根據《富比士》最新統計，陳泰銘目前身家達156億美元，約新台幣4936億元，超越郭台銘，成為台灣新首富。隨著AI伺服器、高階GPU需求暴增，高階MLCC與電容產品持續缺貨，國巨今年股價漲幅已超過115%，21日再度亮燈漲停，續創分割後新高，也帶動整個被動元件族群全面狂飆。

包括臺慶科、大毅、華新科、禾伸堂、鈺邦、凱美、勤凱等個股同步攻頂，盤面甚至出現超過10檔被動元件股亮紅燈的盛況。市場也點名，日本松下、美商基美近期已陸續調漲價格，漲幅最高達65%，加上AI平台Vera Rubin放量後，高階被動元件缺口恐怕進一步擴大。

對此PTT鄉民幾乎一面倒驚呼，「國巨也太猛」、「被動當首富了」、「原來陳董這麼有錢喔」。不少人更直言，這波行情已經比2018年那次被動元件大多頭還誇張，「泰銘哥果然猛」、「一個月身家翻倍太誇張了」。

其中最常出現的關鍵字，則是「董娘」。由於過去國巨曾因董娘賣股成為市場經典訊號，因此不少老股民紛紛提醒，「注意董娘持股」、「董娘沒賣之前大家放心追」。也有人笑稱，「愛你越久我越被動」、「真．被動投資成首富」。

除了國巨之外，臺慶科近期也成為討論焦點。該公司不只入股鈺邦，近期還取得聚鼎6%股權，形成市場熱議的「被動元件小聯盟」，相關個股同步大漲；部分網友甚至開始點名下一波標的，「國巨集團上車要快」、「台慶科是真的，只是晚了幾年」。

不過，也有人開始擔心過熱風險「新聞一直出，準備出貨了」、「兩季之後可能消風」、「現在看誰比較會炒股誰就是首富」。還有不少空手仔哀號「漲到不敢追」，甚至自嘲「194就賣掉國巨，我是阿呆」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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