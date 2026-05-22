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台股暴漲1560點⋯散戶砍在阿呆谷？網反讚：加碼時機到了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日盤中暴漲1560點，創下史上第三大漲點，前日賣股的散戶被戲稱「砍在阿呆谷」。媒體報導交易人數減少，引發討論，不少網友質疑此數據解讀。分析師指出，需關注美股走勢及成交量以判斷市場穩定性。（本報資料照片）
台股21日盤中暴漲1560點，創下史上第三大漲點，前日賣股的散戶被戲稱「砍在阿呆谷」。媒體報導交易人數減少，引發討論，不少網友質疑此數據解讀。分析師指出，需關注美股走勢及成交量以判斷市場穩定性。（本報資料照片）

台股21日盤中一度暴漲1560點，創下史上第三大漲點，也讓前一天因520行情失靈而賣股的投資人，被戲稱「砍在阿呆谷」。有媒體引用證交所數據指出，20日交易人數較前一天減少28萬人，推測有大批散戶退場，引發PTT股板熱議。不過，多數網友並不買單，認為「交易人數減少」根本不能直接等同「散戶砍股離場」。

根據媒體報導，台股520當天下跌154點，連四日累積跌幅超過1700點，市場瀰漫悲觀情緒，但隔天輝達公布亮眼財報與800億美元庫藏股計畫後，美股與台股同步暴衝，讓不少前一天離場的投資人「捶心肝」。媒體更引用證交所資料，指出20日交易人數降至161.7萬人，較前一天減少28萬人，並形容有大量散戶被「甩轎洗出去」。

不過PTT鄉民看到後，第一時間不是討論行情，而是狂吐槽新聞邏輯，紛紛留言「交易人數減少＝散戶退場？這算法是怎麼來的」、「沒交易不代表賣掉欸」、「我昨天沒下單，原來我也被洗出場了」，質疑媒體將數據過度解讀。還有人直接怒噴，「這到底什麼垃圾新聞」、「財經記者到底知不知道自己在寫什麼」。

也有網友認為，真正被洗出去的，反而是那些被市場恐慌情緒影響的人。「跌一點就砍、漲回來又追高，這才是標準韭菜」、「下跌時PTT一堆恐嚇仔，很多人被騙下車」。不少人則強調，這波回檔根本不算大跌，「最近回檔不到10%，本來就是加碼時機」。

另一派人則認為，目前還不能太早下定論。有網友提醒，「如果明天又殺下來，今天追高的人才是真正住套房」，也有人認為，這種暴漲更像是短線軋空與情緒反彈，「昨天壓低結算，今天再拉高，很典型」。

分析師李永年則表示，是否真的「砍在阿呆谷」，還要再觀察美股與輝達後續走勢，以及美伊和談進展。他認為，目前技術面關鍵在於台股能否站穩十日線附近，同時成交量不能爆出過大巨量，否則盤勢恐怕仍不穩定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 散戶 做空 美股 輝達

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