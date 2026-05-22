南亞科擴產拚HBM！網憂「2年後供過於求」：崩盤前兆

記憶體大廠南亞科（2408）21日股東會釋出擴產與HBM布局消息，引發PTT股板熱議。根據媒體報導，南亞科預計明年第一季開始裝機，未來2至3年整體產能將較現階段增加約80%至100%，並透露已開始小量出貨客製化HBM產品。消息曝光後，網友看法兩極，一派認為AI帶動記憶體需求爆發，南亞科有望擺脫景氣循環股宿命；另一派則擔憂，「現在擴廠，兩年後恐怕又供過於求」。

根據媒體報導，南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業已逐漸從高波動周期，轉向較穩定的結構性成長，AI需求將成為未來主要動能。目前公司新廠已完成建築結構，正進行無塵室與基礎設施工程，預計明年底至後年開始貢獻產能。此外，公司也正與客戶合作發展客製化HBM產品，目前已開始產生小幅營收。

一名網友在PTT發文直呼，「這次真的會靠AI擺脫景氣循環股？」並強調南亞科不只做DDR4，現在也開始布局HBM，喊出「記憶卡蛙嗨起來！」文章迅速吸引大量留言，不少投資人對「HBM概念」相當興奮，甚至有人喊出「南亞科是下一個護國神山」、「HBM關鍵字一出就知道要噴了」。

不過，多數網友仍對記憶體產業的循環性抱持高度警戒。許多人一看到「擴產」就直呼不妙，「擴廠就是崩盤前兆」、「缺貨、漲價、擴產、供過於求，這劇本不是演很多次了嗎？」也有人認為，等到南亞科2、3年後真正開出產能時，市場可能早已反轉，「現在缺貨，不代表兩年後還缺貨」。

中國記憶體廠的競爭壓力，也成為網友討論焦點。有網友直言，「長江存儲2年後可能就把市場捲爛了」，認為中國廠商產能擴張速度驚人，台廠若無技術優勢，很容易再度陷入價格戰。不過，也有人反駁，指出美國持續對中國半導體產業祭出制裁，加上AI需求持續升溫，未必會出現過去那種快速崩跌的循環。

另一派支持者則認為，市場低估了AI帶來的長期需求。有網友指出，AI模型訓練與邊緣運算都需要大量記憶體，「需求根本看不到盡頭」，甚至認為這波與過去PC、手機時代不同，「AI不是短期題材，而是新基礎建設」。

此外，也有不少人討論南亞科HBM技術的真實進度。有技術派網友指出，南亞科目前走的是客製化高頻寬記憶體路線，與三星、SK海力士的大規模HBM產品不同，未來能否真正量產、切入主流供應鏈，仍需時間驗證。

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