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台新證又當機！台股大漲千點卻無法下單 網酸：阻止追高守護你的庫存
台股今早大漲千點，市場交易熱度升溫，不過台新證券卻再度傳出系統異常。有用戶反映，下單畫面一直轉圈圈、顯示「忙碌中稍後再試」，甚至無法確認帳務與成交狀況，引發投資人不滿。
根據報導，台新證券官網已公告，目前即時帳務出現未顯示問題，提醒投資人若有委託成交，務必確認成交回報，或洽詢所屬營業員。由於台新證與元富證4月合併後，先前就曾發生系統問題，這次時隔一個多月再傳災情，也讓用戶火氣更大。
原PO表示，自己本身也是台新用戶，今日約上午9點05分至9點20分開始遇到類似狀況，系統大大小小問題不斷發生，忍不住喊話「請台西瓜加油好嗎？」不少當沖族更擔心，若關鍵時刻無法下單或平倉，損失到底該由誰負責。
PTT網友反應相當酸，留言直呼「誰還在用？」、「守護您的庫存」、「想跑門都沒有」、「關廁所摟」、「阻止追高，明天大家都感謝台新」。也有人認為，若系統問題一再發生，用戶可能真的要考慮換券商，「換一家」、「還在用的是抖M嗎？」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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