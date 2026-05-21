成長津貼能變一桶金？家長試算5千元全投0050：18年後可望累積數百萬

賴清德總統昨(20)日宣布研議推動「0至18歲成長津貼」，規劃每名兒少每月可領新台幣5000元，若政策順利上路，孩子自出生到成年累計可獲得108萬元補助。而金管會副主委陳彥良也在同日宣布政府「兒少版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」最快下周亮相，希望能透過制度設計，讓年輕人18歲時就能擁有「第一桶金」。

消息一出，立刻在Threads引發高度討論，不少家長大讚這項政策是「育兒神補血」，也有人開始試算，若將補助全數投入ETF，18年後可能替孩子累積數百萬元資產。

一名網友在Threads分享，看到政策消息後「真的超激動」，認為這對每天精打細算的家長而言，是一項相當實質的支持。她表示，若這筆資金部分納入「兒童未來帳戶」，讓孩子18歲後可用於升學、創業或人生規劃，將有助於下一代提早建立財務基礎。

許多網友開始討論如何善用這筆資金。有網友以0050進行歷史回測，推估若從2008年至2026年採定期定額方式投資，累積投入108萬元，最終資產有機會超過530萬元。另有股民網友分析，若以長期平均報酬率估算，將每月5000元持續投入VOO(Vanguard S&P 500 ETF)、0050或QQQ(Invesco QQQ Trust)，18年後可能分別累積約304萬元、339萬元及405萬元。

不少家長也分享自身經驗，有人在孩子一出生就為他開立好證券帳戶，希望透過長期投資為家人建立資產。也有人認為，若政府能提供直接將補助綁定投入ETF或基金的選項，效果將更顯著，不僅有助家庭理財，也可能帶動資本市場穩定成長。

不過，政策同樣引發不少質疑。部分網友擔心，多數家庭恐怕會將補助直接用於日常支出，而非投資；也有人指出，育兒成本遠高於每月5000元，對實際減輕家長的負擔幫助有限。另有上班族感嘆，看著老人津貼、兒童津貼接連加碼，但真正每天工作繳稅的夾心世代，反而成為「負責出錢的機器」。

此外，也有民眾質疑財源來源，擔憂政府是否將透過增加稅負支應龐大支出。更有人認為，若政策只針對未成年者，對單身族群與沒有子女的家庭並不公平。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。