快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

成長津貼能變一桶金？家長試算5千元全投0050：18年後可望累積數百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析，若以長期平均報酬率估算，將每月成長津貼5000元持續投入VOO、0050或QQQ，18年後可能分別累積約304萬元、339萬元及405萬元。圖／AI生成
網友分析，若以長期平均報酬率估算，將每月成長津貼5000元持續投入VOO、0050或QQQ，18年後可能分別累積約304萬元、339萬元及405萬元。圖／AI生成

賴清德總統昨(20)日宣布研議推動「0至18歲成長津貼」，規劃每名兒少每月可領新台幣5000元，若政策順利上路，孩子自出生到成年累計可獲得108萬元補助。而金管會副主委陳彥良也在同日宣布政府「兒少版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」最快下周亮相，希望能透過制度設計，讓年輕人18歲時就能擁有「第一桶金」。

消息一出，立刻在Threads引發高度討論，不少家長大讚這項政策是「育兒神補血」，也有人開始試算，若將補助全數投入ETF，18年後可能替孩子累積數百萬元資產。

一名網友在Threads分享，看到政策消息後「真的超激動」，認為這對每天精打細算的家長而言，是一項相當實質的支持。她表示，若這筆資金部分納入「兒童未來帳戶」，讓孩子18歲後可用於升學、創業或人生規劃，將有助於下一代提早建立財務基礎。

許多網友開始討論如何善用這筆資金。有網友以0050進行歷史回測，推估若從2008年至2026年採定期定額方式投資，累積投入108萬元，最終資產有機會超過530萬元。另有股民網友分析，若以長期平均報酬率估算，將每月5000元持續投入VOO(Vanguard S&P 500 ETF)、0050或QQQ(Invesco QQQ Trust)，18年後可能分別累積約304萬元、339萬元及405萬元。

不少家長也分享自身經驗，有人在孩子一出生就為他開立好證券帳戶，希望透過長期投資為家人建立資產。也有人認為，若政府能提供直接將補助綁定投入ETF或基金的選項，效果將更顯著，不僅有助家庭理財，也可能帶動資本市場穩定成長。

不過，政策同樣引發不少質疑。部分網友擔心，多數家庭恐怕會將補助直接用於日常支出，而非投資；也有人指出，育兒成本遠高於每月5000元，對實際減輕家長的負擔幫助有限。另有上班族感嘆，看著老人津貼、兒童津貼接連加碼，但真正每天工作繳稅的夾心世代，反而成為「負責出錢的機器」。

此外，也有民眾質疑財源來源，擔憂政府是否將透過增加稅負支應龐大支出。更有人認為，若政策只針對未成年者，對單身族群與沒有子女的家庭並不公平。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成長津貼 少子化 生育率 賴清德 金管會 0050 VOO QQQ

延伸閱讀

繳一輩子國民年金…滿65歲過世無法領！Cheap酸講幹話：不如買0050完勝

被動收入多少能開除老闆？他裸辭靠股息過活 曝身心變化：物慾大降

別人離職炒股…社畜集體取暖曝「血淚賣飛史」：我們就愛上班

會考考砸怎麼辦？過來人揭大考失常「從學店高中墊底逆襲」 半工半讀重考上台大超勵志

相關新聞

成長津貼能變一桶金？家長試算5千元全投0050：18年後可望累積數百萬

賴清德總統昨(20)日宣布研議推動「0至18歲成長津貼」，規劃每名兒少每月可領新台幣5000元，若政策順利上路，孩子自出生到成年累計可獲得108萬元補助。而金管會副主委陳彥良也在20日宣布政府「兒少版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」最快下周亮相，希望能透過制度設計，讓年輕人18歲時就能擁有「第一桶金」。

台新證又當機！台股大漲千點卻無法下單 網酸：阻止追高守護你的庫存

台新證券系統異常，再度導致投資人無法下單。今日台股大漲千點，卻因系統問題引發用戶不滿。台新證券已公告請投資人確認成交回報，先前合併至今仍頻傳災情，讓用戶感到憂心。

這麼巧？0至18歲月領5000元…麗嬰房（2911）狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

總統賴清德宣布每人每月發放5000元「成長津貼」，引發市場對嬰幼兒與童裝產業興趣。麗嬰房（2911）受惠於政策與資產重估，股價連續飆漲，累計漲幅達46.14%。

三星大罷工最後喊卡！記憶體鬼故事又來了 網友傻眼：韓國也懂TACO？

三星電子原定21日的全面罷工因勞資雙方達成暫時性協議草案而暫緩。工會成員將於5月23日至28日進行表決，決定是否接受該協議。然而，網友對此次罷工、記憶體市場反應各異，認為仍有變數存在。

輝達財報又「超神」還是跌？800億美元回購也救不了 網傻眼：100分還不夠

輝達最新財報營收達816億美元，資料中心收入年增92%，並啟動800億美元回購計畫與調高股息。然而，市場預期未達，股價盤後一度下跌3%，引發投資人質疑未來增長潛力。

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

Meta與多家國際企業近期接連宣布大規模裁員，引發PTT股板熱烈討論。有網友分享新聞指出，Meta將裁減約8000名員工，另有7000人被重新分配至AI相關部門；渣打銀行也宣布未來4年將裁減15%後勤人力。原PO進一步整理近期Amazon、Oracle、Microsoft、UPS、Dell等企業裁員消息，感嘆「這些被資遣員工何去何從」，也讓AI是否正在加速取代人力，再度成為討論焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。