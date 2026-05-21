這麼巧？0至18歲月領5000元…麗嬰房（2911）狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

賴清德總統於5月20日就職兩周年談話中，宣布將推出針對0至18歲族群、每人每月發放5000元的「成長津貼」政策，預算規模達一年2000億元。

這項少子化對策新戰略發布後，隨即引爆市場對嬰幼兒與童裝產業的政策想像。

台灣童裝與孕嬰用品大廠麗嬰房（2911）在政策紅利與資產活化利多加持下，5月20日開盤不到一分鐘便再度鎖死漲停至7.19元、連拉3根漲停，今日開盤再度鎖死至7.90元，寫下連續6個交易日大漲、累計漲幅高達46.14%的強勢行情。

市場分析指出，麗嬰房這波強勁噴出的底氣，核心源自於基本面的資產重估。麗嬰房在5月14日召開重大訊息說明會，宣布2026年起變更投資性不動產之會計政策，由「成本模式」轉為「公允價值模式」，並追溯調整2025年財報。

據獨立第三方機構估價，截至2026年3月31日，重估後資產增加新台幣7.05億元、股東權益大增6.62億元，使每股淨值一舉提升新台幣6.3元。

從5月21日最新即時盤面來看，麗嬰房早盤直接跳空強攻7.90元漲停板，全場外盤高達100%絕對主導，盤面上更有數千張市價與限價買單死鎖排隊...

政府月領5000元的育兒津貼確實點燃內需消費題材，但麗嬰房每股淨值補血6.3元的財務結構轉型，才是吸引市場大筆資金與散戶在4萬點高檔震盪大盤中，瘋狂惜售卡位的主因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。