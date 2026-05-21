快訊

0至18歲月領5000元…麗嬰房狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

華航機隊／我贈史國專機從哪來 細說A340美麗與哀愁

MLB／大谷翔平久違二刀流出擊 首局首打席首球就開轟

聽新聞
0:00 / 0:00

這麼巧？0至18歲月領5000元…麗嬰房（2911）狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

聯合新聞網／ 綜合報導
會計變更資產增值7.05億元與0至18歲津貼政策雙利多發威，麗嬰房今日開盤再度鎖死7.90元漲停；嬰幼兒用品龍頭短線累計大漲46.14%，成為高檔震盪大盤中的吸金焦點。中央社
會計變更資產增值7.05億元與0至18歲津貼政策雙利多發威，麗嬰房今日開盤再度鎖死7.90元漲停；嬰幼兒用品龍頭短線累計大漲46.14%，成為高檔震盪大盤中的吸金焦點。中央社

賴清德總統於5月20日就職兩周年談話中，宣布將推出針對0至18歲族群、每人每月發放5000元的「成長津貼」政策，預算規模達一年2000億元。

這項少子化對策新戰略發布後，隨即引爆市場對嬰幼兒與童裝產業的政策想像。

台灣童裝與孕嬰用品大廠麗嬰房（2911）在政策紅利與資產活化利多加持下，5月20日開盤不到一分鐘便再度鎖死漲停至7.19元、連拉3根漲停，今日開盤再度鎖死至7.90元，寫下連續6個交易日大漲、累計漲幅高達46.14%的強勢行情。

市場分析指出，麗嬰房這波強勁噴出的底氣，核心源自於基本面的資產重估。麗嬰房在5月14日召開重大訊息說明會，宣布2026年起變更投資性不動產之會計政策，由「成本模式」轉為「公允價值模式」，並追溯調整2025年財報。

據獨立第三方機構估價，截至2026年3月31日，重估後資產增加新台幣7.05億元、股東權益大增6.62億元，使每股淨值一舉提升新台幣6.3元。

從5月21日最新即時盤面來看，麗嬰房早盤直接跳空強攻7.90元漲停板，全場外盤高達100%絕對主導，盤面上更有數千張市價與限價買單死鎖排隊...

政府月領5000元的育兒津貼確實點燃內需消費題材，但麗嬰房每股淨值補血6.3元的財務結構轉型，才是吸引市場大筆資金與散戶在4萬點高檔震盪大盤中，瘋狂惜售卡位的主因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

麗嬰房 少子化 賴清德 成長津貼

相關新聞

這麼巧？0至18歲月領5000元…麗嬰房（2911）狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

總統賴清德宣布每人每月發放5000元「成長津貼」，引發市場對嬰幼兒與童裝產業興趣。麗嬰房（2911）受惠於政策與資產重估，股價連續飆漲，累計漲幅達46.14%。

三星大罷工最後喊卡！記憶體鬼故事又來了 網友傻眼：韓國也懂TACO？

三星電子原定21日的全面罷工因勞資雙方達成暫時性協議草案而暫緩。工會成員將於5月23日至28日進行表決，決定是否接受該協議。然而，網友對此次罷工、記憶體市場反應各異，認為仍有變數存在。

輝達財報又「超神」還是跌？800億美元回購也救不了 網傻眼：100分還不夠

輝達最新財報營收達816億美元，資料中心收入年增92%，並啟動800億美元回購計畫與調高股息。然而，市場預期未達，股價盤後一度下跌3%，引發投資人質疑未來增長潛力。

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

Meta與多家國際企業近期接連宣布大規模裁員，引發PTT股板熱烈討論。有網友分享新聞指出，Meta將裁減約8000名員工，另有7000人被重新分配至AI相關部門；渣打銀行也宣布未來4年將裁減15%後勤人力。原PO進一步整理近期Amazon、Oracle、Microsoft、UPS、Dell等企業裁員消息，感嘆「這些被資遣員工何去何從」，也讓AI是否正在加速取代人力，再度成為討論焦點。

百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩

近期，股市開槓桿成為熱議話題，投資人憧憬AI股市機會。然而，專家警告，投資者需謹慎評估自身財務狀況，確保穩定現金流和控制槓桿風險，避免因市場波動造成重大損失。

股東會紀念品也能偷？台泥（1101）遭神祕代簽…網怒轟：一定抓得到的公訴罪

台泥股東會紀念品遭盜領，引發網友熱議。一名股民未收到通知，卻發現紀念品早已被他人代簽領走。事件曝光後，網友質疑制度老舊，呼籲加強監管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。