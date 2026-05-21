快訊

金融時報：北京推遲美國防高層訪中 施壓140億美元對台軍售

恭喜！羽球「左手重砲」林俊易520登記成婚 李洋當證人

三星大罷工最後喊卡！記憶體鬼故事又來了 網友傻眼：韓國也懂TACO？

聯合新聞網／ 綜合報導
三星電子在南韓勞動部長介入下驚險達成暫時性協議，宣布原定21日起的全面罷工行動暫緩執行並將於23日進行內部表決，此轉折引發PTT網友開酸罷工是演戲。（美聯社）
三星電子在南韓勞動部長介入下驚險達成暫時性協議，宣布原定21日起的全面罷工行動暫緩執行並將於23日進行內部表決，此轉折引發PTT網友開酸罷工是演戲。（美聯社）

三星電子原訂21日啟動全面罷工，不過在最後時刻出現轉折。根據報導，在南韓僱傭勞動部部長金榮訓介入談判後，勞資雙方驚險達成暫時性協議草案，工會也緊急通知成員，原定5月21日至6月7日的罷工行動暫緩執行。

報導指出，接下來三星電子工會成員仍須針對「薪資暫時協議草案」進行表決，投票時間將從5月23日上午9時持續到5月28日上午10時。也就是說，這次罷工危機暫時解除，但最終是否完全落幕，仍要看工會內部表決結果。

消息一出，PTT網友反應相當酸，不少人認為這場罷工從一開始就很難真的打到底，留言包括「別演了，不敢罷工啦！」、「就說演員」、「爛戲一齣」、「演完了」、「韓劇都16集4角戀很拖~」、「不演了嗎？我還在倒數餒」。

也有不少人把焦點放在記憶體族群，認為罷工暫緩後，原本期待供給受限、報價上漲的「記憶卡蛙」恐怕又要失望。「幫記憶體蛙默哀」、「記憶卡蛙最後的浮木~」、「卡蛙is over」、「記憶體鬼故事又來了」、「明天記憶體大綠棒」、「記憶體漲跌，就是看外資臉色而已！」

不過，也有網友認為，這不代表三星工會完全退讓，只是先進入表決程序，後續仍有變數。有人提醒「延後一禮拜而已」、「還要投票，這算歹戲拖棚嗎？」也有人認為，若最後協議通過，至少代表勞方透過罷工壓力爭取到談判籌碼，而不是單純縮手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

罷工 三星 韓國 三星電子 勞動部 南韓 工會

延伸閱讀

百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩

申購00403A就跌破10元被割韭菜？純台股主動型它排第四抗跌！別陷「稟賦效應」盲點

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

輝達財報又「超神」還是跌？800億美元回購也救不了 網傻眼：100分還不夠

相關新聞

三星大罷工最後喊卡！記憶體鬼故事又來了 網友傻眼：韓國也懂TACO？

三星電子原定21日的全面罷工因勞資雙方達成暫時性協議草案而暫緩。工會成員將於5月23日至28日進行表決，決定是否接受該協議。然而，網友對此次罷工、記憶體市場反應各異，認為仍有變數存在。

輝達財報又「超神」還是跌？800億美元回購也救不了 網傻眼：100分還不夠

輝達最新財報營收達816億美元，資料中心收入年增92%，並啟動800億美元回購計畫與調高股息。然而，市場預期未達，股價盤後一度下跌3%，引發投資人質疑未來增長潛力。

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

Meta與多家國際企業近期接連宣布大規模裁員，引發PTT股板熱烈討論。有網友分享新聞指出，Meta將裁減約8000名員工，另有7000人被重新分配至AI相關部門；渣打銀行也宣布未來4年將裁減15%後勤人力。原PO進一步整理近期Amazon、Oracle、Microsoft、UPS、Dell等企業裁員消息，感嘆「這些被資遣員工何去何從」，也讓AI是否正在加速取代人力，再度成為討論焦點。

百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩

近期，股市開槓桿成為熱議話題，投資人憧憬AI股市機會。然而，專家警告，投資者需謹慎評估自身財務狀況，確保穩定現金流和控制槓桿風險，避免因市場波動造成重大損失。

股東會紀念品也能偷？台泥（1101）遭神祕代簽…網怒轟：一定抓得到的公訴罪

台泥股東會紀念品遭盜領，引發網友熱議。一名股民未收到通知，卻發現紀念品早已被他人代簽領走。事件曝光後，網友質疑制度老舊，呼籲加強監管。

三星電子工會宣布全面罷工！網友喊「記憶卡蛙集合」：台股是利多還利空？

三星電子工會宣布將於21日發動全面罷工，因勞資談判破裂引發市場熱議。股板上，許多投資人討論罷工對台股與記憶體報價的影響，部分網友認為可能為台灣供應鏈帶來利多。反之，也有人警示可能對整體AI供應鏈造成利空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。