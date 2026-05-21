三星大罷工最後喊卡！記憶體鬼故事又來了 網友傻眼：韓國也懂TACO？

三星電子原訂21日啟動全面罷工，不過在最後時刻出現轉折。根據報導，在南韓僱傭勞動部部長金榮訓介入談判後，勞資雙方驚險達成暫時性協議草案，工會也緊急通知成員，原定5月21日至6月7日的罷工行動暫緩執行。

報導指出，接下來三星電子工會成員仍須針對「薪資暫時協議草案」進行表決，投票時間將從5月23日上午9時持續到5月28日上午10時。也就是說，這次罷工危機暫時解除，但最終是否完全落幕，仍要看工會內部表決結果。

消息一出，PTT網友反應相當酸，不少人認為這場罷工從一開始就很難真的打到底，留言包括「別演了，不敢罷工啦！」、「就說演員」、「爛戲一齣」、「演完了」、「韓劇都16集4角戀很拖~」、「不演了嗎？我還在倒數餒」。

也有不少人把焦點放在記憶體族群，認為罷工暫緩後，原本期待供給受限、報價上漲的「記憶卡蛙」恐怕又要失望。「幫記憶體蛙默哀」、「記憶卡蛙最後的浮木~」、「卡蛙is over」、「記憶體鬼故事又來了」、「明天記憶體大綠棒」、「記憶體漲跌，就是看外資臉色而已！」

不過，也有網友認為，這不代表三星工會完全退讓，只是先進入表決程序，後續仍有變數。有人提醒「延後一禮拜而已」、「還要投票，這算歹戲拖棚嗎？」也有人認為，若最後協議通過，至少代表勞方透過罷工壓力爭取到談判籌碼，而不是單純縮手。

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