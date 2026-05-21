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輝達財報又「超神」還是跌？800億美元回購也救不了 網傻眼：100分還不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達雖交出第一季營收816億美元的亮眼財報，並宣布800億美元股票回購與調高股息，但因第二季財測未達市場部分樂觀派預期，導致盤後股價一度下跌3%。法新社
輝達雖交出第一季營收816億美元的亮眼財報，並宣布800億美元股票回購與調高股息，但因第二季財測未達市場部分樂觀派預期，導致盤後股價一度下跌3%。法新社

AI霸主NVIDIA再度交出驚人財報，但市場似乎已經「被寵壞了」。輝達最新一季營收突破816億美元、資料中心收入暴增，還同步宣布高達800億美元股票回購與調高股息，不過盤後股價仍一度下跌3%，讓不少投資人直呼「到底還要多好才夠」。

據最新公布的財報，輝達第一季總營收達816億美元，優於市場原先預估的786億美元，年增幅高達85%；其中資料中心業務更衝上752億美元，年增92%，AI需求依舊火熱。

除了財報亮眼外，輝達也宣布啟動800億美元股票回購計畫，並把季度現金股息從每股0.01美元提高至0.25美元，展現現金水位相當充裕。不過市場焦點仍放在未來展望，公司預估第二季營收約910億美元，雖高於市場平均預期，但仍低於部分樂觀派喊出的960億美元。

也因如此，盤後股價一度回落約3%，之後跌幅收斂至1%左右。市場開始出現「輝達再強也很難滿足華爾街胃口」的討論聲浪。

不少網友認為，這份財報其實已經強到誇張，「滿手現金」、「800億美都夠把很多公司買下來了」、「支持 回饋股東就對了」、「回購股票當然是好事」、「會回購股票代表太便宜了」、「AI最強的就NV 那當然買自己最合理啊」、「老黃又不是晶圓廠 本來就不需要砸重金資本支出」。

也有人認為市場太過苛刻，「100分算什麼好學生，我要看到1000分！」、「都已經考到150分了還不夠」、「市場是期待老黃會魔法吧」、「每次財報都超預期還要被嫌」。

但另一派網友則開始擔心成長動能放緩，「發股息回購股票代表現金太多，不拿去投資代表後續需求放緩」、「通常搞股息回購表示無成長動能了」、「800億不投資實業 丸惹」、「現金太多沒地方用」、「成長股搞回購？no good」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 NVIDIA 營收 AI

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