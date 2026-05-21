百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩
開槓桿買股正夯 先惦惦自己的斤兩吧
這幾天看到一篇寫韓國股民現在正瘋行「開槓桿」買三星、SK海力士的股票；無獨有偶，最近台股有位號稱「反指標」的網紅也去借信用貸款買主動統一台股增長（00981A），果然反指標魔力發威，台股接連重挫、跌破月線。
不過，今天不是要來蹭這位反指標網紅的熱度，而是從上面兩個股市開槓桿的例子就可以看出，AI科技股的遠景讓越來越多股民相信：「難得這百年一遇的AI機會，不趁此時開槓桿大舉入股市，豈不是會對不起10年後的自己？」
開槓桿成風潮
講白一點，開槓桿入股市其實就是借錢買股票，古代數學家阿基米德不是說了嗎？「給我一個支點，我可以舉起全世界！」
衝著這句話，股價一瞬間就飆到3000多塊的聯發科算什麼？開了6成融資槓桿的股民，只要花個每股1200多元的本金，就可以輕易地把聯發科舉起來（買到啦 ）。
況且你的現金留在銀行裡，會因為通貨膨脹而越變越薄；同樣的，你借來的錢（債）也會因為時間拉長、通貨膨脹上升而讓實質債務少一些。
以上兩點正是開槓桿入市的迷人之處，但是想讓上面的好事發生，得先秤一秤自已的斤兩夠不夠？有沒有做好開槓桿的準備？
一、投資性格適合嗎？
你明明是手上股價由紅轉綠，心情就七上八下、手足無措的人，或是買股票都聽小道消息、不自己去研究的人，你就別做白日夢、想跟著別人去借錢買股票了。
二、現金流最重要
借錢買股票不是不用還、也不是零成本，至少你還要付得出利息才行，所以強烈建議你自己必須要有穩定的現金流，薪水、ETF配息或租金收入都行，才不會萬一股市反轉下殺、借錢投資失利之後，想買個便當來吃都口袋空空。
三、不能槓上開槓
別人玩麻將是「槓上開花」，很多股民卻是「槓上開槓」，也就是把來自信用貸款所買的股票，再去券商質押股票（不限用途款項借貸）、借出錢再買股票。
這種財務槓桿開得太大，一旦股市反轉大跌、低於券商要求的維持率時，券商可以直接賣掉你沒錢補保證金的質押股票（斷頭），到時候的股票損失及心裡壓力，可不是單單「恐怖」二字可以形容的。
新手槓桿別開太高
所以建議投資人想要借錢投資之前，先算一算自己每個月有多少淨現金流（扣掉支出）？再盤點現有的股票總資產、手中現金各有多少？然後把借來投資的負債壓低在總資產（股票＋現金）的20％比重以內，比較保險。
為什麼是20％？這是因為人性都是貪心的，如果你借錢買來的股票大賺了，一定會忍不住往20％以上的空間，再開槓桿借錢的，所以初期要訂得保守一點才容易掌握借貸風險。
相對的，如果借錢買股票之後遇到行情大跌，你才有後續借錢空間，再來開槓桿拉到30％、逢低買進、或補繳保證金，不致於讓自己連個後路都沒得走啊！
◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。