百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩

開槓桿買股正夯 先惦惦自己的斤兩吧

這幾天看到一篇寫韓國股民現在正瘋行「開槓桿」買三星、SK海力士的股票；無獨有偶，最近台股有位號稱「反指標」的網紅也去借信用貸款買主動統一台股增長（00981A），果然反指標魔力發威，台股接連重挫、跌破月線。

不過，今天不是要來蹭這位反指標網紅的熱度，而是從上面兩個股市開槓桿的例子就可以看出，AI科技股的遠景讓越來越多股民相信：「難得這百年一遇的AI機會，不趁此時開槓桿大舉入股市，豈不是會對不起10年後的自己？」

開槓桿成風潮

講白一點，開槓桿入股市其實就是借錢買股票，古代數學家阿基米德不是說了嗎？「給我一個支點，我可以舉起全世界！」

衝著這句話，股價一瞬間就飆到3000多塊的聯發科算什麼？開了6成融資槓桿的股民，只要花個每股1200多元的本金，就可以輕易地把聯發科舉起來（買到啦 ）。

況且你的現金留在銀行裡，會因為通貨膨脹而越變越薄；同樣的，你借來的錢（債）也會因為時間拉長、通貨膨脹上升而讓實質債務少一些。

以上兩點正是開槓桿入市的迷人之處，但是想讓上面的好事發生，得先秤一秤自已的斤兩夠不夠？有沒有做好開槓桿的準備？

新手槓桿別開太高

所以建議投資人想要借錢投資之前，先算一算自己每個月有多少淨現金流（扣掉支出）？再盤點現有的股票總資產、手中現金各有多少？然後把借來投資的負債壓低在總資產（股票＋現金）的20％比重以內，比較保險。

為什麼是20％？這是因為人性都是貪心的，如果你借錢買來的股票大賺了，一定會忍不住往20％以上的空間，再開槓桿借錢的，所以初期要訂得保守一點才容易掌握借貸風險。

相對的，如果借錢買股票之後遇到行情大跌，你才有後續借錢空間，再來開槓桿拉到30％、逢低買進、或補繳保證金，不致於讓自己連個後路都沒得走啊！

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