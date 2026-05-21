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鋁價飆、庫存探低⋯他看多大成鋼股價！網笑：改名就噴了

聯合新聞網／ 綜合報導
大成鋼（2027）近期成為PTT討論焦點，網友分析鋁價飆漲及全球供應緊縮，預言該公司股價將受益。德州鋁廠擴產及歷史低庫存，使其轉型為上游鋁產品製造商。雖然市況兩極，支持者認為大成鋼被市場低估，可能成為資金輪動的新方向。（本報系資料庫）
大成鋼（2027）近期成為PTT討論焦點，網友分析鋁價飆漲及全球供應緊縮，預言該公司股價將受益。德州鋁廠擴產及歷史低庫存，使其轉型為上游鋁產品製造商。雖然市況兩極，支持者認為大成鋼被市場低估，可能成為資金輪動的新方向。（本報系資料庫）

台股AI概念股持續火熱之際，傳產股大成鋼（2027）近期也再度成為PTT股板討論焦點。有網友以「恨鐵不成鋼」為題發文，看好多頭行情才剛開始，認為下一波原物料主角將輪到鋁價，並點名大成鋼德州鋁廠擴產完成，加上全球鋁供給吃緊、庫存逼近歷史低點，「大成鋼根本還沒真正反應行情」。原PO更附上自己的對帳單，顯示已提前進場布局。

原PO分析，全球鋁市場正進入供給緊縮階段，包括中東鋁廠受戰火影響、中國節能政策限制產能、俄羅斯遭制裁等因素，都讓鋁供應受到壓抑。他指出，LME鋁庫存從10年前高峰約550萬噸，一路下降至目前僅約34萬噸，「真的快不夠用了」，若庫存持續下降，下游可能出現恐慌性囤貨潮。另一方面，LME鋁期貨價格也持續維持高檔，成為支撐行情的重要理由。

原PO也提到，美國鋁業、世紀鋁業、凱薩鋁業等美國鋁概念股，近一年股價已飆漲4至10倍，但大成鋼股價仍在40元附近盤整，「台灣是不是只有電子股能玩？」他認為，大成鋼目前營運模式其實已與純鋼鐵通路不同，而是逐漸轉型為具上游製造能力的鋁產品一條龍廠商。

他指出，大成鋼德州鋁廠擴建計畫已於2026年全面量產，鋁產能將提升至年產3萬1000噸以上，加上鋁價高檔，公司有望進入「印鈔機模式」。原PO提到，大成鋼今年4月營收創歷史新高，2026年第一季EPS達1.17元、創3年新高，且三率三升，認為代表獲利引擎正式啟動。

此外，原PO還提到，豐田已入股大成鋼，主要是看中其不銹鋼與鋁板產能，未來將應用於電池與車架領域，加上川普關稅政策對美國在地鋁廠形成保護，「下檔空間根本有限」。

PTT網友則對大成鋼評價兩極。支持派認為，大成鋼最大的問題其實是名字誤導，「明明鋁製品營收比重最高，卻被當鋼鐵股」，甚至有人笑稱，「如果改名叫大成鋁，可能早就跟AI股一樣噴飛了」。也有網友認為，大成鋼長期被市場低估，「AI退燒後，傳產才有機會輪動」。

不過，也有不少人抱怨這檔股票「太會磨人」。有持股網友表示，大成鋼雖然基本面不差，但主力似乎刻意壓盤，「一路互敲慢慢漲，看得很煎熬」。還有人指出，高股息ETF與投信常在股價上漲時賣股調節，也壓抑股價表現。

留言中也出現不少「傳產勇士」自嘲。有網友直言，「現在市場眼裡只有AI，傳產都是垃圾」，但也有人認為，大成鋼這類低基期原物料股，反而可能是下一波資金輪動方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大成鋼

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